«Παρών» στη συνάντηση των BRICS δίνει η γερμανική AfD

Δύο βουλευτές της Εναλλακτικής για τη Γερμανία στο γερμανικό κοινοβούλιο, ο Στέφαν Κοτρέ και ο Ράινερ Ρότφους, ο επικεφαλής της AfD Σαξονίας Γεργκ Ούρμπαν και ο ο ευρωβουλευτής Χανς Νόιχοφ ετοιμάζονται για το Σότσι της Ρωσίας στα μέσα Νοεμβρίου.

Αφορμή για την αποστολή αυτή, όπως γνωστοποίησαν, είναι η πρόσκλησή τους σε συνέδριο των χωρών BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική) με θέμα τις σχέσεις με την Ευρώπη, που θα διεξαχθεί από τις 13 έως τις 16 Νοεμβρίου. Η αντιπροσωπεία της AfD διαμηνύει πως θα μεταβεί στο Σότσι «προς το συμφέρον της Γερμανίας» κυρίως με γνώμονα την αναζήτηση «φθηνής ενέργειας», αλλά και με κριτική διάθεση απέναντι στις κυρώσεις προς τη Ρωσία.

Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο, προβλέπεται ένα μπάτζετ ύψους συνολικά 6.000 ευρώ, που θα καλύψει η κοινοβουλευτική ομάδα. Μάλιστα, πέρα από το συγκεκριμένο ταξίδι, ενδιαφέρον έχουν και κάποια άλλα προγραμματισμένα ταξίδια μελών της AfD στο εξωτερικό: σε Τουρκία, Κιργιστάν, ΗΠΑ.

«Διπλωματία της ειρήνης» θέλει να κάνει η AfD

Και μπορεί να ακυρώθηκε η συνάντηση με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, τον πρώην πρόεδρο της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρο του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, όμως η επίσκεψη στη Ρωσία αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά. Για το ακροδεξιό κόμμα, που σε πολλές δημοσκοπήσεις αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη στη Γερμανία, στόχος του ταξιδιού είναι η «διπλωματία της ειρήνης» και ο διάλογος με τις χώρες της ομάδας BRICS.

Μιλώντας στο δίκτυο ARD, o αν. επικεφαλής της Κ.Ο. της AfD Στέφαν Κόιτερ, ο οποίος ενέκρινε το συγκεκριμένο ταξίδι, δήλωσε: «Έδωσα έγκριση για το ταξίδι αυτό γιατί είναι πλέον ώρα να εντατικοποιήσουμε τις σχέσεις με τη Ρωσία. Μετά τις εντατικές σχέσεις που έχουμε καλλιεργήσει με τις ΗΠΑ, είναι τώρα εξίσου σημαντικό να ενισχύσουμε τις καλές σχέσεις μας με τη Ρωσία».

Tην ίδια ώρα, και ενώ η AfD έχει χαρακτηριστεί από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος ως «ακροδεξιά απειλή», έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα. Ο Χριστιανοδημοκράτης βουλευτής Ρόντεριχ Κιζεβέτερ, που εστιάζει σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, προειδοποιεί ότι οι πολιτικοί της ΑfD που συμμετέχουν στην αποστολή κινδυνεύουν να γίνουν «όργανα του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Γερμανίας και της Ευρώπης».

O γενικός γραμματείας των Χριστιανοκοινωνιστών Μάρτιν Χούμπερ έκανε λόγο για ένα ταξίδι «εθνικής προδοσίας», αποκαλώντας τη Ρωσία «τρομοκρατικό κράτος». Η Ρωσία, όπως ανέφερε ο Χούμπερ, υποστηρίζει σκόπιμα τη «δημιουργία "κομμάτων του Κρεμλίνου", όπως η AfD», με σκοπό να αποδυναμώσει τη γερμανική δημοκρατία». Ο πολιτικός της CDU θεωρεί ιδιαίτερα προβληματικό το γεγονός ότι η ηγεσία του κόμματος και η ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας φαίνεται ότι υποστηρίζουν αυτή την αποστολή.

ΠΗΓΗ: DEUTSCHE WELLE