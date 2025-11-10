ΕΕ: Ασαφές τι συμφώνησαν Τραμπ-Ορμπαν για τις κυρώσεις στη Ρωσία

Σχολιάζοντας δηλώσεις περί συμφωνίας ΗΠΑ-Ουγγαρίας για εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα της ενέργειας, η Αννα Κάιζα, εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Ενέργειας, δήλωσε: «Δεν έχουμε συγκεκριμένο σχόλιο προς το παρόν. Θέλω να υπενθυμίσω ότι προτείναμε το σχέδιο REPowerEU αυτό το καλοκαίρι, με στόχο τη σταδιακή και αποτελεσματική διακοπή των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία έως το τέλος του 2027. Και, ως μέρος των πακέτων κυρώσεων του 2022, θεσπίσαμε απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου, με εξαιρέσεις για την Ουγγαρία και τη Σλοβακία από τη γενική ευρωπαϊκή απαγόρευση. Ο σκοπός αυτής της εξαίρεσης είναι να κατοχυρωθεί η ενεργειακή ασφάλεια αυτών των δύο χωρών. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η Σλοβακία όσο και η Ουγγαρία μπορούν, βάσει αυτής της εξαίρεσης, να εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο. Εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, από την πλευρά μας. Θα γνωρίζουμε περισσότερα μόλις δημοσιευθεί η σχετική απαλλαγή από τις αμερικανικές αρχές, οπότε και θα μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί», δήλωσε η Κάιζα, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ και του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας μετά τη συνάντησή τους και την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ στην απαλλαγή της Βουδαπέστης από τον τερματισμό εισαγωγής ρωσικής ενέργειας που έχει αποφασίσει η ΕΕ, στην κατεύθυνση της εφαρμογής των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Κρεμλίνου.

Η ίδια ρωτήθηκε για τον διαχωρισμό της θέσης της Ουγγαρίας λέγοντας: «Πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο τα προσωρινά καθεστώτα κυρώσεων από τη νομοθεσία REPowerEU που έχουμε προτείνει. Το REPower βρίσκεται ακόμη σε τεχνικά τριμερή και ελπίζουμε να έχουμε πλήρη συμφωνία και νομοθεσία έως το τέλος του έτους. Αυτό θα είναι μόνιμο, ενώ τα καθεστώτα κυρώσεων, τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα αμερικανικά, είναι εκ φύσεως προσωρινά», προσθέτοντας ότι «πρέπει πρώτα να δούμε τη δημοσίευση της αμερικανικής απαλλαγής, ώστε να γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί», και κάνοντας λόγο για «αντικρουόμενες αναφορές από τις δύο πλευρές σχετικά με το περιεχόμενο, τον χρόνο και τη διάρκεια αυτής της απαλλαγής. Οπότε πρέπει να μάθουμε περισσότερα πριν μπορέσουμε να πούμε κάτι παραπάνω».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ