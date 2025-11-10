Lukoil: Κατάσταση ανωτέρας βίας σε μεγάλο κοίτασμα στο Ιράκ

Η Lukoil κήρυξε κατάσταση ανωτέρας βίας (force majeure) στο πετρελαϊκό της κοίτασμα στο Ιράκ, δήλωσαν πηγές στο Reuters, και η Βουλγαρία είναι έτοιμη να κατασχέσει το διυλιστήριο του Μπουργκάς, καθώς οι διεθνείς δραστηριότητες της ρωσικής εταιρείας υπέστησαν πλήγμα υπό την πίεση των κυρώσεων των ΗΠΑ.

Η κατάσταση ανωτέρας βίας στο πετρελαϊκό κοίτασμα West Qurna-2 στο Ιράκ σηματοδοτεί τις μεγαλύτερες επιπτώσεις μέχρι στιγμής από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν στο Reuters ότι η Lukoil έστειλε επιστολή στο υπουργείο πετρελαίου του Ιράκ την περασμένη Τρίτη, λέγοντας ότι συνθήκες ανωτέρας βίας την εμπόδισαν να συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της στην περιοχή του κοιτάσματος West Qurna-2.

Η Lukoil δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε σημερινό αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Η Lukoil είναι η ρωσική εταιρεία με τη μεγαλύτερη έκθεση στις διεθνείς αγορές. Η προσπάθειά της να πουλήσει τα ξένα περιουσιακά της στοιχεία στην ελβετική εταιρεία εμπορευμάτων Gunvor απέτυχε την περασμένη εβδομάδα, αφού το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έδωσε σήμα ότι η Ουάσινγκτον αντιτίθεται στη συμφωνία.

Κίνδυνος αποχώρησης από το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο στο εξωτερικό

Το κοίτασμα West Qurna-2, που βρίσκεται 65 χιλιόμετρα (40 μίλια) βορειοδυτικά του λιμανιού της Βασόρας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά κοιτάσματα στον κόσμο και το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της Lukoil στο εξωτερικό.

Αντιπροσωπεύει περίπου το 9% της συνολικής παραγωγής πετρελαίου του Ιράκ και παράγει σήμερα περίπου 480.000 βαρέλια ημερησίως, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι των πετρελαϊκών κοιτασμάτων.

Εάν οι λόγοι πίσω από την ανωτέρα βία δεν επιλυθούν εντός έξι μηνών, η Lukoil θα διακόψει την παραγωγή και θα αποχωρήσει εντελώς από το έργο, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της ιρακινής πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Το Reuters είχε αναφέρει την περασμένη εβδομάδα ότι η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Ιράκ SOMO ακύρωσε φορτώσεις τριών φορτίων αργού πετρελαίου από την παραγωγή της Lukoil στο πετρελαιοφόρο κοίτασμα λόγω των κυρώσεων.

Τρεις από τις πηγές δήλωσαν ότι το Ιράκ είχε αναστείλει όλες τις πληρωμές σε μετρητά και αργό πετρέλαιο προς την εταιρεία λόγω των κυρώσεων.

Οι πληρωμές προς τη Lukoil θα παραμείνουν παγωμένες μέχρι να υπάρξει συμβατική προσαρμογή που να διασφαλίζει έναν μηχανισμό για την ανάπτυξη του πετρελαϊκού κοιτάσματος και έναν τρόπο πραγματοποίησης πληρωμών σε οντότητες που δεν έχουν υποστεί κυρώσεις, δήλωσε μία από τις πηγές, αξιωματούχος του υπουργείου πετρελαίου.

Εν τω μεταξύ, περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου που είχαν διατεθεί για πληρωμές σε είδος προς τη Lukoil για τον Νοέμβριο έχουν ακυρωθεί, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η SOMO δεν θα είναι σε θέση να συνεχίσει τη σύμβαση προμήθειας αργού πετρελαίου με τη Lukoil μέχρι να επιλυθούν τα ζητήματα που ανακύπτουν από τις εν λόγω κυρώσεις, πρόσθεσε η πηγή.

Η Lukoil, επικαλούμενη την περίπτωση ανωτέρας βίας ως επιτρεπόμενη βάσει της σύμβασής της, επιδιώκει νομική προστασία έναντι κυρώσεων για μη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων με το υπουργείο Πετρελαίου, δήλωσε άλλος Ιρακινός αξιωματούχος.

Σε email που έστειλε την Παρασκευή, η Lukoil διέκοψε τις υπηρεσίες όλου του προσωπικού που δεν είναι Ρώσοι, δήλωσε ένας διευθυντής της West Qurna-2, πράγμα που σημαίνει ότι παραμένουν μόνο Ρώσοι και Ιρακινοί υπάλληλοι της Lukoil.

Κατάσχεση του διυλιστηρίου στο Μπουργκάς

Σήμερα επίσης, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρόζεν Ζελιάζκοφ δήλωσε ότι οι αρχές διενεργούν επιθεωρήσεις και εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας στο διυλιστήριο πετρελαίου της Lukoil στο Μπουργκάς.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει τη λειτουργία, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται να αναλάβει τον έλεγχο του διυλιστηρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, η Βουλγαρία υιοθέτησε νομικές αλλαγές που της επιτρέπουν να αναλάβει την διεύθυνση του διυλιστηρίου και να το πουλήσει σε νέο ιδιοκτήτη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ