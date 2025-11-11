Λίβανος: Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ καταδικάζει τις αμερικανικές πιέσεις στη Βηρυτό

Ο ηγέτης της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, καταδίκασε σήμερα την πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ στην κυβέρνηση του Λιβάνου, ισχυριζόμενος ότι η Ουάσινγκτον επιχειρεί να υποχρεώσει τη Βηρυτό να κάνει παραχωρήσεις στο Ισραήλ. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η οργάνωσή του «δεν θα καταθέσει τα όπλα της».

Η Ουάσινγκτον απαιτεί από την κυβέρνηση του Λιβάνου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, η οποία εμφανίζεται αποδυναμωμένη μετά την πολύμηνη σύγκρουση με το Ισραήλ πέρυσι, ενώ επιδιώκει επίσης να διακόψει τη χρηματοδότηση του ισλαμιστικού κινήματος.

«Η Αμερική (…) ασκεί πιέσεις στην κυβέρνηση (του Λιβάνου) να κάνει παραχωρήσεις άνευ ανταλλαγμάτων ή εγγυήσεων (…) φιλοδοξώντας να δώσει στο Ισραήλ ελευθερία κινήσεων», δήλωσε ο σεΐχης Κάσεμ σε ομιλία του η οποία μεταδόθηκε τηλεοπτικά από το κανάλι Al Manar της Χεζμπολάχ. «Ο ρόλος της κυβέρνησης δεν είναι να ακούει τις αμερικανικές διαταγές και να προχωρά στην εφαρμογή τους», συμπλήρωσε.

Αντιπροσωπεία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών συναντήθηκε με λιβανέζους αξιωματούχος το προηγούμενο 48ωρο. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι αποφασισμένη «να διακόψει την χρηματοδότηση» της Χεζμπολάχ από το Ιράν, δήλωσε χθες Δευτέρα ο υφυπουργός Οικονομικών Τζον Χάρλεϊ. Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, από την αρχή του έτους το Ιράν έχει ενισχύσει τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου με πάνω από 1 δισεκ. δολάρια.

Λιβανέζος αξιωματούχος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία απαίτησε «συγκεκριμένες ενέργειες» από τη Βηρυτό. Μεταξύ αυτών είναι το κλείσιμο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος «Al-Qard Al-Hassan», το οποίο συνδέεται με τη Χεζμπολάχ και υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις.

«Οι Αμερικανοί μιλούν για διακοπή της χρηματοδότησης (προς τη Χεζμπολάχ), αλλά τι σχέση έχει αυτό με την κοινωνική κατάσταση, με την Al-Qard Al-Hassan και τις υπηρεσίες που προσφέρει στον λαό», διερωτήθηκε ο σεΐχης Κάσεμ. Το σιιτικό κίνημα διαχειρίζεται πολλά σχολεία, νοσοκομεία και άλλους οργανισμούς στη χώρα.

Ο γενικός γραμματέας του κινήματος ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά πως η Χεζμπολάχ δεν σκοπεύει να παραδώσει τον οπλισμό της στον στρατό του Λιβάνου. «Δεν θα παραδώσουμε τα όπλα μας, τα οποία μας δίνουν δύναμη και αποφασιστικότητα», επανέλαβε ο Ναΐμ Κάσεμ.

Παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 ύστερα από έναν χρόνο εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει τακτικά επιθέσεις κατά προπυργίων του φιλοϊρανικού κινήματος, το οποίο κατηγορεί πως επιδιώκει την ανασυγκρότηση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων.

