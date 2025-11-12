#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μεταναστευτικό: Καμία αλληλεγγύη της Γερμανίας προς την Ελλάδα

Ο επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ δηλώνει πως η Γερμανία θα βγει κερδισμένη από τη μεταρρύθμιση στον τομέα ασύλου. Αιτία και ότι η Ελλάδα «δεν εξασφάλισε αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής» για τους πρόσφυγες.

Μεταναστευτικό: Καμία αλληλεγγύη της Γερμανίας προς την Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2025 - 14:47

Η Γερμανία δεν χρειάζεται να δεχτεί αιτούντες άσυλο από την Ιταλία και την Ελλάδα, προς το παρόν. Το Βερολίνο θα «επωφεληθεί σημαντικά» από τη μεταρρύθμιση της ΕΕ στον τομέα του ασύλου, δήλωσε στην εφημερίδα FAZ ο επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ.

Το δημοσίευμα αναφέρει: «Η Γερμανία δεν χρειάζεται να δείξει αλληλεγγύη προς την Ιταλία και την Ελλάδα στο άμεσο μέλλον, παρόλο που και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν μεταναστευτική πίεση. Αυτό προκύπτει από την πρώτη ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το άσυλο και τη μετανάστευση, η οποία ορίζει τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση της ΕΕ για το άσυλο. Η μεταρρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο του 2026. Η Κομισιόν πιστοποιεί στη Γερμανία ότι η ίδια υπόκειται σε "κίνδυνο μεταναστευτικής πίεσης". Επιπλέον, σημειώνει ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν μέτρα αλληλεγγύης προς ένα άλλο κράτος, "εάν η Επιτροπή έχει διαπιστώσει συστημικές ελλείψεις σε αυτό το κράτος-μέλος όσον αφορά τους νέους κανονισμούς».

Η Ελλάδα δεν εξασφάλισε αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής

Και το άρθρο συνεχίζει: «Πρόκειται για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης, δήλωσε ο επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ στην εφημερίδα FAZ. Είναι "προφανές ότι η Γερμανία είχε ήδη αναλάβει μεγάλο μέρος αυτής της αλληλεγγύης πριν από την έναρξη ισχύος του συμφώνου". Η μεταρρύθμιση θα της αποφέρει "σημαντικά οφέλη". Συγκεκριμένα, στην έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, η Επιτροπή προτείνει στα κράτη-μέλη ότι ένα κράτος όπως η Γερμανία μπορεί να αντισταθμίσει τον αριθμό των αιτούντων άσυλο, για τους οποίους θα ήταν υπεύθυνο ένα άλλο κράτος, αναλαμβάνοντας νέες υποχρεώσεις. Αυτό αφορά τόσο την Ιταλία, η οποία από τα τέλη του 2022 δεν αναλαμβάνει πλέον τις λεγόμενες υποθέσεις Δουβλίνου, όσο και την Ελλάδα, η οποία δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής. Σύμφωνα με την Κομισιόν, συνολικά τέσσερις χώρες βρίσκονται υπό μεταναστευτική πίεση, μεταξύ των οποίων είναι η Ισπανία και η Κύπρος. Δώδεκα ακόμη κράτη διατρέχουν παρόμοιο «κίνδυνο», μεταξύ των οποίων, εκτός από τη Γερμανία, είναι η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και το Βέλγιο».

ΠΗΓΗ: DEUTSCHE WELLE

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Λιβύη: Ναυάγιο πλοιαρίου με 42 νεκρούς μετανάστες

Το 71% των εταιρειών στην Ελλάδα δυσκολεύεται να βρει προσωπικό

ΥΠΟΙΚ Γερμανίας: Χάνουμε έδαφος στην ανταγωνιστικότητα

«Οι Ιταλοί συνεχίζουν να μεταναστεύουν», δείχνει έρευνα της Καθολικής Εκκλησίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο