Οκτώ χώρες δεσμεύονται για διάθεση 500 εκατ. δολαρίων στο Κίεβο

Το ποσό αυτό θα δοθεί στην αγορά στρατιωτικών εξοπλισμών και πυρομαχικών στο πλαίσιο του ταμείου υπό τις ΗΠΑ που επιτρέπει στις ευρωπαϊκές χώρες να χρηματοδοτήσουν τη μεταφορά αμερικανικών όπλων προς την Ουκρανία.

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 14:47

Οι σκανδιναβικές χώρες, η Ισλανδία, και οι χώρες της Βαλτικής ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα διαθέσουν 500 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 430 εκατομμύρια ευρώ) για να συνεισφέρουν σε πρόγραμμα που τέθηκε σε εφαρμογή από την Ουάσινγκτον και το NATO για την αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία.

Το ποσό αυτό θα δοθεί στην αγορά στρατιωτικών εξοπλισμών και πυρομαχικών στο πλαίσιο του ταμείου υπό τις ΗΠΑ που επιτρέπει στις ευρωπαϊκές χώρες να χρηματοδοτήσουν τη μεταφορά αμερικανικών όπλων προς την Ουκρανία (PURL), διευκρίνισαν σε κοινή ανακοίνωσή τους η Φινλανδία, η Δανία, η Εσθονία, η Ισλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Νορβηγία και η Σουηδία.

Ο μηχανισμός αυτός που επιτρέπει την αγορά αμερικανικών αποθεμάτων τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούλιο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Γενικό Γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε.

«Η κοινή αυτή δέσμευση συνεισφοράς στην πρωτοβουλία PURL θα ενισχύσει περαιτέρω τη δέσμευση χωρών της βόρειας Ευρώπης και των χωρών της Βαλτικής να υποστηρίξουν την Ουκρανία», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Φινλανδίας Άντι Χακάνεν.

«Είναι σημαντικό η Ουκρανία να λάβει γρήγορα κρίσιμης σημασίας αμυντικό υλικό», πρόσθεσε.

«Ο επιθετικός πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία συνιστά μακροπρόθεσμα απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τη διατλαντική κοινότητα και τη διεθνή τάξη που είναι θεμελιωμένη σε κανόνες», σημείωσαν στην κοινή τους ανακοίνωση.

«Δεν θα επιτρέψουμε να παγιωθεί αυτό», πρόσθεσαν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

