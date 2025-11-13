#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μερτς σε Ζελένσκι: Περιμένουμε δυναμική καταπολέμηση της διαφθοράς

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεσμεύτηκε για πλήρη διαφάνεια, μακροπρόθεσμη υποστήριξη σε ανεξάρτητες υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς και άμεσα μέτρα για ανάκτηση της εμπιστοσύνης του ουκρανικού λαού, των Ευρωπαίων εταίρων και των διεθνών δωρητών.

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 20:55

Την προσδοκία της γερμανικής κυβέρνησης ώστε η Ουκρανία να συνεχίσει δυναμικά την καταπολέμηση της διαφθοράς και τις μεταρρυθμίσεις, ιδίως στον τομέα του κράτους δικαίου, επανέλαβε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κατά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ενημέρωσε τον καγκελάριο σχετικά με τις έρευνες για διαφθορά εναντίον μελών της κυβέρνησής του, τα οποία έχουν στο μεταξύ παραιτηθεί, «δεσμευόμενος για πλήρη διαφάνεια, μακροπρόθεσμη υποστήριξη σε ανεξάρτητες υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς και περαιτέρω άμεσα μέτρα για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης του ουκρανικού λαού, των Ευρωπαίων εταίρων και των διεθνών δωρητών», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της καγκελαρίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε ακόμη τον Φρίντριχ Μερτς για την υποστήριξη της Γερμανίας, ιδίως για την αντιαεροπορική άμυνα και την προστασία των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν «να συνεχίσουν τις προσπάθειες για εκεχειρία και διαρκή ειρήνη, σε στενό συντονισμό με τους Ευρωπαίους και τους διατλαντικούς εταίρους», και η Γερμανία, μαζί με τους δυτικούς εταίρους της «να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα προκειμένου η Ρωσία να ξεκινήσει σοβαρές διαπραγματεύσεις». Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη συνέχιση των εργασιών για πιο αποτελεσματική χρήση των παγωμένων κρατικών περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, διευκρινίζει η καγκελαρία.

Ο Γερμανός καγκελάριος και ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησαν επίσης το ζήτημα των Ουκρανών προσφύγων. «Ο πρόεδρος Ζελένσκι θα ασχοληθεί με το ζήτημα του αυξανόμενου αριθμού νεαρών Ουκρανών ανδρών που φεύγουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους. Πριν από λίγες μέρες ο κυβερνητικός συνασπισμός αποφάσισε ότι στο εξής οι Ουκρανοί στη Γερμανία θα αντιμετωπίζονται χωρίς ειδικό καθεστώς, αλλά ως αιτούντες άσυλο, καθεστώς το οποίο συνεπάγεται πολύ πιο περιορισμένες αποδοχές. Η απόφαση λήφθηκε προκειμένου περισσότεροι Ουκρανοί να αποφασίσουν να εργαστούν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

