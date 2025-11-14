#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Νέα μαζική ουκρανική επίθεση με drones κατά της Ρωσίας

Πάνω από 200 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα αναχαίτισε η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα. Στοχοποιήθηκαν μεταξύ άλλων η περιφέρεια Κρασναντάρ και η Μαύρη Θάλασσα.

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 09:23

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν πάνω από διακόσια ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, ενώ η ουκρανική πρωτεύουσα αντιμετώπιζε ταυτόχρονα μαζική ρωσική επιδρομή με drones και πυραύλους.

«Κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 216 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», ανάμεσά τους 66 στην περιφέρεια Κρασναντάρ και άλλα 59 στους αιθέρες της Μαύρης Θάλασσας, ανέφερε το υπουργείο μέσω Telegram.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

