ΟΗΕ: Καταγγέλλει το Ισραήλ ότι κατασκεύασε τείχος στο έδαφος του Λιβάνου

Οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ κατηγόρησαν τον ισραηλινό στρατό ότι κατασκεύασε «τείχη» στο λιβανικό έδαφος, κάτι που το Ισραήλ αρνείται, αν και παραδέχθηκε ότι εγείρει ενισχυμένο φράχτη κατά μήκος της γραμμής οριοθέτησης με τη βόρεια γείτονά του.

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (Finul) διευκρίνισε σε ανακοίνωση ότι ανακάλυψε τον Οκτώβριο «ένα τείχος από μπετόν που κατασκευάστηκε από τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας νοτιοδυτικά της Γιαρούν».

«Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι το τείχος διέσχιζε την Μπλε Γραμμή» που οριοθετεί τα σύνορα των δύο χωρών, «καθιστώντας μη προσβάσιμα περισσότερα από 4.000 τετραγωνικά μέτρα λιβανικού εδάφους» για τους κατοίκους, προσθέτει στην ανακοίνωσή της.

Οι κυανόκρανοι διευκρινίζουν ότι τον Νοέμβριο ανακάλυψαν «ένα επιπλέον τείχος από μπετόν στην περιοχή», που «επίσης διασχίζει την Μπλε Γραμμή».

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός το διέψευσε λέγοντας ότι αυτό το τείχος «είναι μέρος ευρύτερου σχεδίου (του στρατού), η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το 2022», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Από την έναρξη του πολέμου που πυροδοτήθηκε από την αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στο νότιο Ισραήλ από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο ισραηλινός στρατός «έθεσε σε εφαρμογή σειρά μέτρων, κυρίως την ενίσχυση του φυσικού φράχτη κατά μήκος των βόρειων συνόρων», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως «το τείχος δεν διατρέχει την Μπλε Γραμμή» που χάραξε ο ΟΗΕ.

Για τη Finul, «η ισραηλινή παρουσία και κατασκευές στο λιβανικό έδαφος συνιστούν παραβιάσεις του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου».

Καλεί τον ισραηλινό στρατό να «σεβαστεί την Μπλε Γραμμή (...) και να αποσυρθεί από όλες τις ζώνες που βρίσκονται βόρεια απ' αυτήν».

Παρά την κατάπαυση του πυρός που έβαλε τέλος σ' έναν πόλεμο σχεδόν ενός έτους με τη Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να κατέχει πέντε σημεία στον νότιο Λίβανο.

Η κατάπαυση του πυρός τον Νοέμβριο του 2024 στηρίζεται στο ψήφισμα 1701 που έβαλε τέλος στον προηγούμενο πόλεμο ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ, το 2006.

Το 2012, το Ισραήλ ξεκίνησε την κατασκευή τείχους σε τμήματα των συνόρων του με τον Λίβανο, ακολουθώντας τη χάραξη της Μπλε Γραμμής που θεσπίστηκε το 2000 από τον ΟΗΕ ως γραμμή εκεχειρίας ανάμεσα στις δύο χώρες, μετά την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού.

Περίπου 10.800 κυανόκρανοι υπηρετούν στην ουδέτερη ζώνη ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο από τον Μάρτιο του 1978, όμως η εντολή της Finul αναμένεται να λήξει τον Δεκέμβριο του 2027. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν θέλουν να παραταθεί πέρα από αυτή την ημερομηνία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ