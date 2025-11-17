IDF: Σκοτώσαμε «τρομοκράτη της Χεζμπολάχ» στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι χθες, Κυριακή, σκότωσε έναν «τρομοκράτη της Χεζμπολάχ», όπως τον χαρακτήρισε, στον νότιο Λίβανο, όπου το λιβανικό υπουργείο Υγείας είχε αναφέρει τον θάνατο ενός ανθρώπου σε ισραηλινό πλήγμα.

«Χθες (Κυριακή) το βράδυ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υπό την διοίκηση της 91ης μεραρχίας και με τη υποστήριξη της Πολεμικής Αεροπορίας, εξαπέλυσαν επίθεση που οδήγησε στην εξουδετέρωση του τρομοκράτη Μοχάμαντ Αλί Σουεΐχ, μέλους της τρομοκρατικής οργάνωση Χεζμπολάχ, στην περιοχή Αλ-Μανσούρι, στον νότιο Λίβανο», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση.

«Ήταν υπεύθυνος για τη διατήρηση της επικοινωνίας μεταξύ της οργάνωσης και των κατοίκων του χωριού (του αλ-Μανσούρι) για στρατιωτικά και οικονομικά ζητήματα. Ασχολούταν επίσης για την ανάληψη του ελέγχου ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων για τρομοκρατικούς σκοπούς», ανέφερε η ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι οι «ενέργειές του συνιστούν παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου».

Παρά την κατάπαυση πυρός που συνήφθη τον Νοέμβριο του 2024, ύστερα από έναν χρόνο και πλέον εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει τακτικές επιθέσεις στο Λίβανο, δηλώνοντας ότι στοχοθετεί τη φιλοϊρανική οργάνωση, την οποία κατηγορεί ότι θέλει να ανασυγκροτηθεί στρατιωτικά.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από την πλευρά του, ανακοίνωσε χθες τον θάνατο ενός ανθρώπου από «ισραηλινό πλήγμα σε όχημα στην πόλη αλ-Μανσούρι, στην περιφέρεια της Τύρου».

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου Ani, το πλήγμα αυτό με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) σκότωσε τον διευθυντή ενός σχολείου στην περιοχή, ονόματι Μοχάμεντ Σουεΐχ.

Η Χεζμπολάχ έχει βγει ιδιαίτερα αποδυναμωμένη από την τελευταία της σύγκρουση με το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις πιέσεις στις λιβανικές αρχές για τον αφοπλισμό της, κάτι που αρνείται να κάνει η ισλαμιστική οργάνωση.

