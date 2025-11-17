Νότια Αφρική: Το ΥΠΕΞ καταγγέλλει μια «πρόδηλη πρόθεση να εκδιωχθούν» οι Παλαιστίνιοι από τη Γάζα

Η άφιξη στη Νότια Αφρική 153 Παλαιστινίων που επέβαιναν σε αεροσκάφος την περασμένη εβδομάδα, είναι «ύποπτη» και αποκαλύπτει «την κατάδηλη επιθυμία να εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη», δήλωσε σήμερα ο Νοτιοαφρικανός υπουργός Εξωτερικών.

Η ομάδα των Παλαιστινίων έφθασε με ναυλωμένη πτήση και τα διαβατήριά τους δεν έφεραν σφραγίδα εξόδου από το Ισραήλ. «Η νοτιοαφρικανική κυβέρνηση έχει υποψίες σχετικά με τις συνθήκες άφιξης αυτού του αεροσκάφους», δήλωσε ο Ρόναλντ Λαμόλα.

«Δεν θέλουμε καμία άλλη πτήση με προορισμό την επικράτειά μας, γιατί είναι ένα πρόδηλο σχέδιο που έχει σκοπό να εκδιώξει τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και τις γύρω ζώνες, στο οποίο η Νότια Αφρική αντιτίθεται σθεναρά», είπε ο Λαμόλα.

«Μοιάζει να περιλαμβάνεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο που έχει στόχο να εκτοπίσει τους Παλαιστίνιους από την Παλαιστίνη προς διάφορες περιοχές του κόσμου, και πρόκειται ολοφάνερα για ενορχηστρωμένη επιχείρηση», πρόσθεσε.

Ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόσα ανακοίνωσε την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, ότι η χώρα του θα ξεκαθαρίσει τις συνθήκες της «μυστηριώδους» άφιξης 153 Παλαιστινίων την προηγούμενη Πέμπτη στο αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ με πτήση προερχόμενη από το Ναϊρόμπι.

Οι 153 άνδρες, γυναίκες και παιδιά αποκλείστηκαν από την αστυνομία στα σύνορα μέσα στο αεροπλάνο που τους μετέφερε για περισσότερες από12 ώρες, με το αιτιολογικό ότι δεν έφεραν σφραγίδα εξόδου από το Ισραήλ στα διαβατήρια τους.

Το υπουργείο Εσωτερικών επέτρεψε εντέλει την είσοδο των επιβατών στο έδαφος της Νότιας Αφρικής, αφού έλαβε τη δέσμευση της νοτιοαφρικανικής ΜΚΟ Gift of the Givers ότι θα αναλάμβανε την ευθύνη των Παλαιστινίων και τη φιλοξενία τους.

«Είναι κάτοικοι της Γάζας που, με έναν αρκετά μυστηριώδη τρόπο, τους έβαλαν σε ένα αεροπλάνο που πέρασε από το Ναϊρόμπι για να προσγειωθεί εδώ», δήλωσε την Παρασκευή ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος.

Η Νότια Αφρική τους δέχθηκε «από συμπόνια» και θα ερευνήσει τα «μυστικά» αυτής της πτήσης, πρόσθεσε.

Από τους 153 Παλαιστίνιους που έφθασαν την Πέμπτη, 130 εισήλθαν στο έδαφός της με προσωρινή βίζα 90 ημερών και οι υπόλοιποι 23 αποφάσισαν να πάρουν πτήσεις ανταπόκρισης για τον προορισμό της επιλογής τους.

Ο ιδρυτής της ΜΚΟ Gift of the Givers Ιμιτιάζ Σούλιμαν εξήγησε την Πέμπτη πως δεν γνωρίζει ποιος είχε ναυλώσει το αεροσκάφος και αποκάλυψε πως ένα πρώτο αεροσκάφος που μετέφερε 176 Παλαιστίνιους είχε προσγειωθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 28 Οκτωβρίου σε παρόμοιες συνθήκες. Ορισμένοι από αυτούς έχουν φύγει πλέον από τη Νότια Αφρική για μια τρίτη χώρα.

Η σύγκρουση στη Γάζα έχει ισχυρή απήχηση στη Νότια Αφρική, που έχει την πιο σημαντική εβραϊκή κοινότητα στην υποσαχάρια Αφρική και η κυβέρνηση της οποίας υπό το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο (ANC) είναι ένθερμος υποστηρικτής της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Η Πρετόρια προσέφυγε κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο στα τέλη του 2023, κατηγορώντας το για γενοκτονία στη Γάζα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ