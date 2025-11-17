Η Γερμανία επιτρέπει και πάλι τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ

Η Γερμανία αίρει τους περιορισμούς και επαναλαμβάνει από την επόμενη εβδομάδα τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ, μετά τη «σταθεροποίηση» της κατάπαυσης του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι στο εξής οι σχετικές αποφάσεις θα λαμβάνονται και πάλι κατά περίσταση.

«Η γερμανική κυβέρνηση παρακολουθεί τις περαιτέρω εξελίξεις. Οι προηγούμενοι περιορισμοί δεν ίσχυαν για τα όπλα που χρειάζεται το Ισραήλ για προστασία από εξωτερικές επιθέσεις. Οι νέοι κανονισμοί πρόκειται τώρα να τεθούν σε ισχύ στις 24 Νοεμβρίου. Η γερμανική κυβέρνηση θα επανέλθει γενικά στην εξέταση κατά περίπτωση και θα αντιδράσει σε περαιτέρω εξελίξεις», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους και πρόσθεσε ότι η Γερμανία «θα συνεχίσει ταυτόχρονα να εργάζεται για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή και θα συμμετέχει στην παροχή βοήθειας στον λαό της Γάζας και στις προσπάθειες ανοικοδόμησης».

Την σημερινή απόφαση χαιρέτισε ήδη ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ και κάλεσε και άλλες κυβερνήσεις «να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Γερμανίας και να λάβουν παρόμοιες αποφάσεις».

Στις 8 Αυγούστου ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή των εξαγωγών προς το Ισραήλ όπλων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο της Γάζας, αντιδρώντας στα στοιχεία για αυξανόμενη βιαιότητα του ισραηλινού στρατού. Η απόφασή του είχε επικριθεί από μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), αλλά και από τον κυβερνητικό εταίρο του, την Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU), ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε κάνει λόγο για «ανταμοιβή στην Χαμάς για την τρομοκρατία της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ