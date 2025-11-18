Τραμπ: «Κάποια στιγμή» θα μιλήσει με τον Μαδούρο

«Κάποια στιγμή, θα μιλήσω μαζί του», είπε ο πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, συμπληρώνοντας ότι ο Μαδούρο «δεν ήταν καλός με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ερωτηθείς εάν θα απέκλειε την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν το αποκλείω αυτό, δεν αποκλείω τίποτα».

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της Βενεζουέλας, είπε ο Τραμπ, κατηγορώντας την ηγεσία της χώρας ότι ξεφορτώθηκε στις ΗΠΑ «χιλιάδες (εγκληματίες) που ήταν έγκλειστοι σε φυλακές».

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και την κυβέρνησή του πως διευθύνουν καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ και, νωρίτερα φέτος, διπλασίασε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο.

Το Καράκας διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον και την κατηγορεί πως χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Έτοιμος ανά πάσα στιγμή για συνομιλίες ο Μαδούρο

Ο Νικολάς Μαδούρο διαβεβαίωσε από την πλευρά του χθες Δευτέρα πως είναι έτοιμος να συζητήσει ανά πάσα στιγμή και «πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με τον ομόλογό του της Βενεζουέλας. Την ίδια στιγμή η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει τους τελευταίους μήνες μέσα με εντυπωσιακή ισχύ πυρός στην Καραϊβική, επισήμως στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

«Με όποιον θέλει να μιλήσει με τη Βενεζουέλα, θα μιλήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε (…) είναι ο χριστιανικός λαός της Βενεζουέλας να βομβαρδιστεί και σφαγιαστεί», ανέφερε ο αρχηγός του κράτους Μαδούρο, απαντώντας σε επιστολή Αμερικανού πάστορα κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας τηλεοπτικής εκπομπής στην οποία εμφανίζεται.

Επανέλαβε πως «θέλει διάλογο», προσθέτοντας «ναι στην ειρήνη» και «όχι στην πόλεμο» κι επιμένοντας πως όποιος θέλει να κάνει διάλογο μαζί μας θα βρίσκει πάντα ανθρώπους να κουβεντιάσει».

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας μίλησε για «τομείς της εξουσίας» στις ΗΠΑ, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε κανέναν, που «θέλουν ο πρόεδρος Τραμπ να διαπράξει το πιο σοβαρό λάθος όλης του της ζωής διατάσσοντας στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Βενεζουέλας». Πρόσθεσε πως «αυτό θα ήταν το πολιτικό τέλος της ηγεσίας του (…) και τον πιέζουν, τον προκαλούν».

Η Ουάσιγκτον εναλλάσσει καυτό και παγωμένο για την πιθανότητα να εξαπολυθούν χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα, όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters