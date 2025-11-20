#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Τεχεράνη αρνείται την πρόσβαση στις βομβαρδισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι κάλεσε χθες εκ νέου το Ιράν να επιτρέψει τις επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις του που δέχθηκαν επίθεση τον Ιούνιο από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 17:55

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) δεν θα έχει πρόσβαση σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία με τον Οργανισμό.

«Οι εγκαταστάσεις που δέχτηκαν επίθεση έχουν τη δική τους ιστορία και μέχρι να ληφθεί απόφαση και να βρεθεί μια λύση μεταξύ μας , του ΔΟΑΕ και άλλων (ενδιαφερόμενων μερών), η συνεργασία δεν είναι δυνατή», δήλωσε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα στο κανάλι του στο Telegram.

Νωρίτερα σήμερα το συμβούλιο των κυβερνητών του ΔΟΑΕ υιοθέτησε ψήφισμα που καλεί το Ιράν να συνεργαστεί «πλήρως και χωρίς καθυστέρηση», σύμφωνα με διπλωμάτες. Το κείμενο, στο οποίο είχε πρόσβαση το Γαλλικό Πρακτορείο, υιοθετήθηκε με 19 ψήφους (3 κατά και 12 αποχές) και καλεί την Τεχεράνη να «παράσχει πληροφορίες και πρόσβαση» στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι κάλεσε χθες εκ νέου το Ιράν να επιτρέψει τις επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις του που δέχθηκαν επίθεση τον Ιούνιο από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Με πρωτύτερη ανακοίνωσή του ο Αραγτσί κατήγγειλε το υποστηριζόμενο από τη Δύση ψήφισμα λέγοντας ότι αυτό «διαταράσσει» τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του Ιράν και του Οργανισμού. «Με αυτή την ενέργεια και την περιφρόνησή τους για τις επαφές και την καλή πίστη του Ιράν, οι χώρες αυτές αμαύρωσαν την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία του ΔΟΑΕ και διαταράσσουν τη διαδικασία των επαφών και της συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και του Ιράν», δήλωσε ο Αραγτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο ΔΟΑΕ και το Ιράν ανακοίνωσαν μια συμφωνία τον Σεπτέμβριο στο Κάιρο που είχε στόχο να ανοίξει ο δρόμος για πλήρεις επιθεωρήσεις και επαλήθευση, αλλά η Τεχεράνη δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η συμφωνία είναι άκυρη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

