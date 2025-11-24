Telefónica: Προς την έξοδο 5.000 εργαζόμενοι στην Ισπανία

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η διοίκηση παρουσίασε το σχέδιο στα συνδικάτα τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με πηγή των Financial Times.

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 20:33

Η Telefónica παρουσίασε στα συνδικάτα σχέδιο για την περικοπή 5000 θέσεων εργασίας στην Ισπανία, καθώς ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος επιδιώκει να ενοποιήσει τις δραστηριότητές του σε τέσσερις βασικές αγορές.

Η διοίκηση παρουσίασε το σχέδιο στα συνδικάτα τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με πηγή των Financial Times. 

Η πρόταση έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της Telefónica ότι θα μειώσει στο μισό το μέρισμα και θα επικεντρωθεί στις δραστηριότητες στην Ισπανία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βραζιλία.

Ωστόσο, το σχέδιο απογοήτευσε τους επενδυτές, οι οποίοι περίμεναν ευρύτερες αλλαγές, με τις μετοχές να υποχωρούν πάνω από 13% την ημέρα της ανακοίνωσης.

Η Telefónica πρότεινε την περικοπή περίπου 3.650 θέσεων στην Telefónica Ισπανίας, ήτοι το 41% του συνολικού προσωπικού. Λίγο πάνω από 1.100 θέσεις, ήτοι το 31% του προσωπικού της Telefónica Mobile, μπορεί να χαθούν, μαζί με περίπου 270 στη Telefónica Solutions, σύμφωνα με πηγή των F.T.

 

