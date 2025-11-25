#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Γαλλία: Πρωτιά για τον ακροδεξιό Μπαρντελά σε νέα δημοσκόπηση

Ο νυν πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός και κληρονόμος της Μαρίν Λεπέν, θα συγκέντρωνε έως και το 36% των ψήφων αν οι προεδρικές εκλογές διεξάγονταν αυτή την εβδομάδα, διαπίστωσε η Odoxa.

Δημοσιεύθηκε: 25 Νοεμβρίου 2025 - 09:50

Η γαλλική εταιρεία δημοσκοπήσεων Odoxa προέβλεψε για πρώτη φορά ότι ο 30χρονος ακροδεξιός ηγέτης Ζορντάν Μπαρντελά (φωτ.) θα κέρδιζε τις επόμενες προεδρικές εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το 2027, όποιος κι αν ήταν ο αντίπαλός του.

Ο νυν πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN) και κληρονόμος της για πολύ καιρό ηγέτιδας του κόμματος Μαρίν Λεπέν, θα συγκέντρωνε περισσότερες ψήφους από οποιονδήποτε άλλον, αν οι προεδρικές εκλογές διεξάγονταν αυτή την εβδομάδα, διαπίστωσε η Odoxa κατά την έρευνά της που πραγματοποίησε σε δείγμα 1.000 ψηφοφόρων στις 19 και 20 Νοεμβρίου.

Ανάλογα με τον αντίπαλό του στον πρώτο γύρο, ο Μπαρντελά θα συγκέντρωνε είτε 35% είτε 36% των ψήφων, σύμφωνα με την Odoxa, ενώ θα κέρδιζε όποιον άλλον υποψήφιο ήταν αντίπαλός του στο δεύτερο γύρο.

«Δυστυχώς για τον Ζορντάν Μπαρντελά και τους υποστηρικτές του, και ευτυχώς για όλους τους άλλους, το να είσαι το μεγάλο φαβορί σε προεδρικές εκλογές αρκετούς μήνες πριν λάβουν χώρα δεν εγγυάται την επιτυχία», επισημαίνει η Odoxa στην αναφορά που δημοσιοποίησε μαζί με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.

Στο παρελθόν, η Μαρίν Λεπέν και ο πατέρας της, ο Ζαν-Μαρί Λεπέν, είχαν βρεθεί αμφότεροι αντιμέτωποι με ευρείες πολιτικές συμμαχίες που προκάλεσαν τρεις φορές την ήττα τους στο δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών.

Στην 57χρονη Μαρίν Λεπέν έχει απαγορευθεί να διεκδικήσει δημόσιο αξίωμα για πέντε χρόνια, αφού το Μάρτιο δικαστήριο έκρινε την ίδια και μερικά μέλη του κόμματός της ένοχα για κατάχρηση κεφαλαίων.

Η Λεπέν έχει ασκήσει έφεση στην απόφαση.

Ο Μπαρντελά, τα ποσοστά δημοτικότητας του οποίου έχουν υπερβεί εκείνα της Λεπέν, θεωρείται ο φυσικός υποψήφιος του κόμματος, αν διατηρηθεί η απαγόρευση που της έχει επιβληθεί.

Η Odoxa έθεσε τον Μπαρντελά υποψήφιο απέναντι στον ηγέτη της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν, τον μετριοπαθή αριστερό Ραφαέλ Γκλικσμάν και τους κεντρώους πρώην πρωθυπουργούς Γκαμπριέλ Ατάλ και Εντουάρ Φιλίπ.

Η δημοσκόπηση έδειξε πως ο Μπαρντελά θα κέρδιζε με 74% έναντι του Μελανσόν στο δεύτερο γύρο και με 53% έναντι του Φιλίπ. Το περιθώριο σφάλματος της δημοσκόπησης ήταν 2,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, άλλη δημοσκόπηση είχε δείξει πως ο Μπαρντελά θα έχανε με μικρή διαφορά στο δεύτερο γύρο αν είχε αντίπαλο τον Φιλίπ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

