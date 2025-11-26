ΗΠΑ: Σε χαμηλό επτά μηνών οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας κατέγραψε νέα πτώση την προηγούμενη εβδομάδα, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών.

Ειδικότερα, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 22 Νοεμβρίου διολίσθησε στις 216.000 από 220.000 μια εβδομάδα νωρίτερα.

Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 225.000.

Εν τω μεταξύ, ο μέσος όρος των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες υποχώρησε στις 223.750 από 224.750.

O αριθμός των Αμερικανών που συνεχίζουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας αυξήθηκε στο 1,96 εκατ. από 1,953 εκατ.