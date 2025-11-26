#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κίνα από 3 έως 5 Δεκεμβρίου

"Με την ευκαιρία αυτή θα εξεταστούν οι μεγάλες προκλήσεις της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Γαλλίας και της Κίνας, αλλά και μεγάλα διεθνή θέματα και τομείς συνεργασίας για την επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων της εποχής μας", σύμφωνα με την προεδρία.

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κίνα από 3 έως 5 Δεκεμβρίου

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 23:17

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει από τις 3 έως τις 5 Δεκεμβρίου επίσημη επίσκεψη στην Κίνα. Θα μεταβεί στο Πεκίνο, μετά στην Τσενγκντού, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σιτσουάν, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος θα συναντήσει τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, επιστρέφει στο μέρος αυτό δυόμισι χρόνια μετά την προηγούμενη επίσκεψή του, τον Απρίλιο του 2023, "σύμφωνα με τη βούλησή του για τη διατήρηση ενός συνεχούς και απαιτητικού διαλόγου με την Κίνα", διευκρίνισε το Ελιζέ. Ο Σι είχε μεταβεί στη Γαλλία τον Μάιο του 2024.

Ο Μακρόν "θα κομίσει μια ατζέντα συνεργασίας και ισορροπίας στα οικονομικά και εμπορικά θέματα, μια φιλοδοξία που θα βρεθεί στο επίκεντρο της γαλλικής προεδρίας της G7 το 2026", πρόσθεσε το Ελιζέ.

"Με την ευκαιρία αυτή θα εξεταστούν οι μεγάλες προκλήσεις της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Γαλλίας και της Κίνας, αλλά και μεγάλα διεθνή θέματα και τομείς συνεργασίας για την επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων της εποχής μας", σύμφωνα με την προεδρία.

Το Τσενγκντού, στην κεντρική Κίνα, φιλοξενεί ένα κέντρο προστασίας στο οποίο επαναπατρίστηκε αυτή την εβδομάδα το μοναδικό ζευγάρι γιγάντιων πάντα που φιλοξενείτο μέχρι πρότινος στη Γαλλία, στον ζωολογικό κήπο του Μποβάλ στο Λουάρ-ε-Σερ.

Οι δύο αρκούδες, η Χουάν Χουάν και ο σύντροφός της Γιουάν Ζι, τις οποίες είχε δανείσει η Κίνα το 2012, επέστρεψαν στη γενέτειρά τους λόγω της νεφρικής ανεπάρκειας από την οποία πάσχει η θηλυκή. Η πρεσβεία της Κίνας στη Γαλλία υποσχέθηκε στο Παρίσι "νέα γιγάντια πάντα" που "θα φτάσουν μελλοντικά" στη χώρα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μακρόν: Τώρα η ευκαιρία για διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία

Μακρόν σε Γάλλους βουλευτές: Συνασπιστείτε ή συμβιβαστείτε

Ο ΟΛΠ στην εκδήλωση για τα 30 χρόνια του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου

Μακρόν: Χρειάζεται βελτίωση το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο