#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πάπας Λέων Γ' σε Ερντογάν: Εκπτώχυνση η ομογενοποίηση της Τουρκίας

Πολυπολιτισμικό, διαθρησκειακό και πανανθρώπινο μήνυμα απηύθυνε ο ποντίφικας επισκεπτόμενος την Αγκυρα. «Μια κοινωνία δεν είναι ζωντανή αν δεν είναι πλουραλιστική. Γέφυρα Ανατολής και Δύσης η Τουρκία». Τι είπε για τους χριστιανούς.

Πάπας Λέων Γ σε Ερντογάν: Εκπτώχυνση η ομογενοποίηση της Τουρκίας

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 17:08

Ο Πάπας Λέων Γ' κάλεσε την Τουρκία «να γίνει παράγοντας σταθερότητας και προσέγγισης ανάμεσα στους λαούς» εφιστώντας την προσοχή κατά της «ομογενοποίησής» της, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Αγκυρα.

«Μπορεί η Τουρκία να είναι παράγοντας σταθερότητας και προσέγγισης ανάμεσα στους λαούς στην υπηρεσία μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης», δήλωσε ο Πάπας, τονίζοντας ότι η χώρα αποτελεί επίσης «ένα σταυροδρόμι ευαισθησιών, η ομογενοποίηση των οποίων συνιστά εκπτώχυνση».

Εκ της γεωγραφικής θέσεως και της πολυμορφίας της, «η χώρα αυτή αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη και ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και θρησκειών», δήλωσε ο Λέων Γ' κατά την πρώτη του ομιλία ενώπιον των αρχών, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και του διπλωματικού σώματος στο προεδρικό συγκρότημα.

Η «ομογενοποίηση» της Τουρκίας «θα αποτελούσε εκπτώχυνση», προειδοποίησε ενώπιον του προέδρου της Τουρκίας, το κόμμα του οποίου έχει από το 2002 τη διακυβέρνηση της ως επί το πλείστον σουνιτικής μουσουλμανικής κοσμικής γείτονος χώρας, και ενώ καταγγέλλεται η αυταρχική στροφή της τουρκικής εξουσίας μέσω της οπισθοχώρησης της ελευθερίας της έκφρασης, των μαζικών συλλήψεων διαδηλωτών, δημοσιογράφων και αιρετών αρχόντων, ιδίως μετά τη φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου τον Μάρτιο.

Η καταστολή έχει αυξηθεί μετά τις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου 2024 και την εκλογική ήττα του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ταγίπ Ερντογάν.

«Μια κοινωνία δεν είναι ζωντανή αν δεν είναι πλουραλιστική», τόνισε ο Πάπας αναφερόμενος στις χριστιανικές μειονότητες που δεν αποτελούν πια παρά το 0,1% του πληθυσμού των 86 εκατομμυρίων κατοίκων και συνεχίζουν να αγωνίζονται κατά της άνισης μεταχείρισης και της αίσθησης του αποκλεισμού.

«Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι χριστιανοί, που αποτελούν και αισθάνονται αναπόσπαστο μέρος της τουρκικής ταυτότητας, (...) έχουν επίσης τη βούληση να συμβάλουν θετικά στην ενότητα της χώρας σας», είπε ο Λέων Γ'.

«Σε μια κοινωνία όπως η τουρκική, όπου η θρησκεία διαδραματίζει ορατό ρόλο, είναι θεμελιώδους σημασίας να τιμάται η αξιοπρέπεια και η ελευθερία όλων των τέκνων του Θεού: γυναικών και ανδρών, συμπατριωτών και αλλοδαπών, φτωχών και πλούσιων».

Σε μια χώρα που τιμά τον ρόλο της οικογένειας και της μητέρας, ο Λέων Γ' μίλησε για τη σημασία των γυναικών στους κόλπους της κοινωνίας, «χάρη στις σπουδές τους και την ενεργή συμμετοχή τους στην επαγγελματική, πολιτιστική και πολιτική ζωή».

«Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να εκτιμηθούν οι σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση, υπέρ της οικογένειας και της συμβολής των γυναικών στην άνθηση της κοινωνικής ζωής», είπε ο πάπας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οργή Αγκυρας για την συμφωνία ΑΟΖ Κύπρου-Λιβάνου

Αίγυπτος: Συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα

Τουρκία: Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG

Αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη για διαβουλεύσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο