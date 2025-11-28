ΗΠΑ: Επανεξετάζονται οι κάτοχοι πράσινων καρτών από 19 χώρες

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει τις πράσινες κάρτες που έχουν εκδοθεί σε άτομα που μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από 19 χώρες.

Ο επικεφαλής των Υπηρεσιών Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ, Τζόζεφ Έντλοου, δήλωσε ότι ο πρόεδρος του έδωσε εντολή να διενεργήσει «μια πλήρη και αυστηρή επανεξέταση κάθε πράσινης κάρτας για κάθε αλλοδαπό από κάθε χώρα που προκαλεί ανησυχία».

Όταν ρωτήθηκε, ποιες χώρες περιλαμβάνονται στον κατάλογο, η υπηρεσία παρέπεμψε σε μια ανακοίνωση του Λευκού Οίκου τον Ιούνιο, η οποία περιελάμβανε το Αφγανιστάν, την Κούβα, την Αϊτή, το Ιράν, τη Σομαλία και τη Βενεζουέλα.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την υπόθεση Αφγανού που φέρεται να πυροβόλησε δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη, τραυματίζοντάς τους σοβαρά. Ο δράστης Rahmanullah Lakanwal, πήγε στις ΗΠΑ το 2021.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η επίθεση υπογράμμισε μια σημαντική απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Η ανάρτηση του Τζόζεφ Έντλοου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη σχετικά με την εκτεταμένη επανεξέταση των πράσινων καρτών δεν αναφερόταν ρητά στην επίθεση.

«Η προστασία αυτής της χώρας και του αμερικανικού λαού παραμένει πρωταρχικής σημασίας, και ο αμερικανικός λαός δεν θα επωμιστεί το κόστος των απερίσκεπτων πολιτικών επανεγκατάστασης της προηγούμενης κυβέρνησης», δήλωσε ο Έντλοου.

Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα είναι η επανεξέταση.

Πηγή: BBC, ertnews.gr