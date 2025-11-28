Ναυαγεί η ένταξη της Βρετανίας στο SAFE

Απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στο εμβληματικό αμυντικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους 150 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg υπό τον όρο ανωνυμίας.

Παρά τις συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων αυτή την εβδομάδα, οι δύο πλευρές παρέμειναν σε μεγάλη απόσταση ως προς την οικονομική συνεισφορά που θα καταβάλει η Βρετανία για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα Security Action for Europe, ή SAFE, ανέφεραν οι πηγές.

Αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές δήλωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς να υπάρξει συμφωνία πριν από την προθεσμία που έχει τεθεί για το τέλος του μήνα. Το SAFE επιτρέπει στις χώρες να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση με σκοπό την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχικά είχε ζητήσει πληρωμές έως και 6,75 δισ. ευρώ από το Ηνωμένο Βασίλειο για την ένταξή του στο SAFE, ποσό που το Λονδίνο θεώρησε απαράδεκτο. Βρετανική αντιπρόταση, που υποβλήθηκε τις τελευταίες ημέρες, προσέφερε οικονομική συνεισφορά 82 εκατ. ευρώ, επιπλέον ενός απροσδιόριστου διοικητικού τέλους. Αυτό απορρίφθηκε από τις Βρυξέλλες.

Η κατάρρευση σηματοδοτεί μια οπισθοδρόμηση στις σχέσεις μετά το Brexit, ακριβώς τη στιγμή που η Ευρώπη προσπαθεί να επανεξοπλιστεί συλλογικά απέναντι στη θεωρούμενη ρωσική επιθετικότητα. Αποτελεί επίσης πλήγμα για την αμυντική βιομηχανία της Βρετανίας, η οποία θα επωφελούνταν από τη συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα.

Η βρετανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες έχουν αποτύχει. «Είναι απογοητευτικό το ότι δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις σχετικά με τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στον πρώτο γύρο του SAFE», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Οικονομικών Νικ Τόμας-Σάιμοντς.

Πρόσθεσε ότι οι βρετανικές εταιρείες θα μπορούσαν ακόμη να συμμετάσχουν με όρους τρίτων χωρών. «Οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν καλή τη πίστει, αλλά η θέση μας ήταν πάντα σαφής: θα υπογράφουμε μόνο συμφωνίες που είναι προς το εθνικό συμφέρον και παρέχουν αξία για τα χρήματα», είπε.

Η Επιτροπή, η οποία διαπραγματεύτηκε εκ μέρους της ΕΕ, σημείωσε ότι η Βρετανία θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα αργότερα.

«Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας σ' αυτό το σημείο, ας μην ξεχνάμε ότι το SAFE είναι εξ ορισμού ανοιχτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τομά Ρενιέ στους δημοσιογράφους. «Η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή για ομοϊδεάτες εταίρους, ειδικά για το Ηνωμένο Βασίλειο».

Η Γερμανία ήταν μεταξύ των χωρών που πίεζαν την ΕΕ και τη Βρετανία να βρουν ένα σημείο συμβιβασμού. Άλλες χώρες ήταν επιφυλακτικές απέναντι στις οικονομικές προσφορές της Βρετανίας, θεωρώντας τες πολύ χαμηλές.

Η αδυναμία επίτευξης συμφωνίας αποτελεί ακόμη ένα πρόβλημα για την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία συμμετείχε στη διαδικασία απευθείας με το επιτελείο της.

Ορισμένα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, επέκριναν τον χειρισμό των συνομιλιών από την Επιτροπή, πρόσθεσαν οι πηγές.

Προς το παρόν, το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθεί να μπορεί να συμμετέχει σε διμερείς αμυντικές συνεργασίες με μεμονωμένες χώρες της ΕΕ, αλλά μόνο έως και το 35% ενός έργου που υποστηρίζεται από το SAFE μπορεί να προέρχεται από τη Βρετανία.