Η Μόσχα απαγόρευσε την οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Ρωσία πρόσθεσε τη μη κυβερνητική οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch-HRW) στον κατάλογό της με τις «ανεπιθύμητες» οργανώσεις, γεγονός που ισοδυναμεί με απαγόρευση λειτουργίας της στη χώρα.

Οι ρωσικές αρχές δεν γνωστοποίησαν τον λόγο της απόφασής τους και η HRW, η οποία είχε ήδη υποχρεωθεί να κλείσει τα γραφεία της στη Ρωσία το 2022, δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει τις εξελίξεις.

Από την έναρξη του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, το ρωσικό υπουργείο Δικαιοσύνης απαγόρευσε δεκάδες οργανώσεις που επέκριναν την πολιτική του Κρεμλίνου ή τη στάση της Μόσχας στη σύρραξη.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη και επιχειρεί στο εξωτερικό, διεξάγει έρευνες και δημοσιεύσει εκθέσεις σχετικά με παραβιάσεις που διαπράττουν κυβερνήσεις και ένοπλες δυνάμεις σε όλο τον κόσμο.

Η οργάνωση κατήγγειλε επανειλημμένως τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία και κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι έχει διαπράξει «σωρεία παραβιάσεων», κάτι που διαψεύδει η Ρωσία.

Στον κατάλογο των «ανεπιθύμητων» οργανώσεων φιγουράρουν, μεταξύ άλλων, οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, οι περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις WWF και Greenpeace, ο οργανισμός καταπολέμησης της διαφθοράς Transparency International και το Ίδρυμα Elton John για τη μάχη κατά του AIDS.

H ένταξη στον κατάλογο σημαίνει επίσης πως κάθε πρόσωπο που εργάζεται για την οργάνωση ή της στέλνει δωρεές κινδυνεύει με διώξεις στη Ρωσία.

