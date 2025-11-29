#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δύο μικρά παιδιά σκοτώθηκαν από ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας

Χτυπήθηκαν από drone ενώ μάζευαν καυσόξυλα για τον ανάπηρο πατέρα τους. Η ισραηλινή βία επιμένει στον παλαιστινιακό θύλακα παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός.

Δημοσιεύθηκε: 29 Νοεμβρίου 2025 - 19:17

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν από ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν ιατρικές πηγές και συγγενείς, καθώς η βία επιμένει στον παλαιστινιακό θύλακα παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός.

Ο θείος των παιδιών δήλωσε ότι ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) χτύπησε τον Φάντι και τον Γκόμα Αμπού Άσι, δύο αδέλφια ηλικίας 10 και 12 ετών, ενώ μάζευαν καυσόξυλα για να βοηθήσουν τον καθηλωμένο σε αναπηρικό καροτσάκι πατέρα τους ανατολικά της Χαν Γιουνίς στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

«Είναι παιδιά... τι έκαναν; Δεν έχουν πυραύλους ή βόμβες, πήγαν να μαζέψουν ξύλα για τον πατέρα τους ώστε να μπορέσει να ανάψει φωτιά», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αμπού Άσι στο Ρόιτερς ενώ διεξαγόταν η κηδεία τους.

Στην κηδεία, ο πατέρας των παιδιών έκλαψε πάνω από τη σορό ενός από τα αγόρια του οποίου το σάβανο τραβήχτηκε για να φανεί το πρόσωπό του.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα του Ρόιτερς για σχόλιο.

Τουλάχιστον 354 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στις 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με αρχές στον τομέα της υγείας στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ λέει ότι τρεις στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί από πυρά μαχητών το ίδιο διάστημα.

Το επίπεδο της βίας έχει μειωθεί μετά την κατάπαυση του πυρός, όμως το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει τη Λωρίδα της Γάζας και να πραγματοποιεί κατεδαφίσεις σε έδαφος που κατέχει εκεί.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς και το Ισραήλ υπέγραψαν εκεχειρία στις 9 Οκτωβρίου έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, όμως άφησαν τα πιο δύσκολα ζητήματα για επίλυση σε περαιτέρω συνομιλίες.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν τις δεσμεύσεις της εκεχειρίας και ότι αντιστέκονται σε επόμενα βήματα που απαιτεί το σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Από την επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 69.700 Παλαιστίνιοι, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι, σύμφωνα με αξιωματούχους στον τομέα της υγείας στη Γάζα. Μεγάλο μέρος της περιοχής έχει μετατραπεί σε ερείπια.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

