Διάλεξε πρόεδρο της Fed o Τραμπ, θα ρίξει τα επιτόκια

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι έχει αποφασίσει για την επιλογή του επόμενου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), αφού προηγουμένως κατέστησε σαφές ότι αναμένει από τον υποψήφιό του να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων.

«Ξέρω ποιον θα επιλέξω, ναι», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One κατά την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον, χωρίς να αποκαλύψει το όνομα. «Θα το ανακοινώσουμε».

Ο Τραμπ έχει επικρίνει συχνά τον σημερινό επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, επειδή δεν μείωσε τα επιτόκια γρήγορα, και έχει επισημάνει ότι θέλει έναν πρόεδρο που θα επιδιώξει πιο δυναμικά τις μειώσεις.

Πηγές με γνώση του θέματος ανέφεραν στο Bloomberg News την περασμένη εβδομάδα ότι ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, θεωρείται πιθανότατα ο επικρατέστερος για να διαδεχθεί τον Πάουελ.

Ο Χάσετ, μιλώντας στην εκπομπή Face the Nation του CBS νωρίτερα την Κυριακή, αρνήθηκε να σχολιάσει αν θεωρεί τον εαυτό του φαβορί για την αντικατάσταση του Πάουελ και χαρακτήρισε το σχετικό δημοσίευμα «φήμη». Ωστόσο, επικαλέστηκε τη θετική αντίδραση των αγορών στην είδηση ότι ο Τραμπ βρίσκεται κοντά στην ανακοίνωση της επιλογής του -μια έμμεση απάντηση στις ανησυχίες ότι οι επενδυτές μπορεί να τον θεωρήσουν υπερβολικά κοντά στον πρόεδρο.

«Είχαμε μια εξαιρετική δημοπρασία του υπουργείου Οικονομικών, τα επιτόκια υποχώρησαν και νομίζω ότι ο αμερικανικός λαός μπορεί να περιμένει από τον πρόεδρο Τραμπ να επιλέξει κάποιον που θα τους βοηθήσει να έχουν φθηνότερα δάνεια αυτοκινήτου και ευκολότερη πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια», δήλωσε ο Χάσετ στο CBS, όπως μετέδωσε το Bloomberg. «Αυτό είδαμε στην αντίδραση της αγοράς στη φήμη για μένα».

Ο Τραμπ εμπιστεύεται τον Χάσετ και τον θεωρεί ως ευθυγραμμισμένο με την επιθυμία του για επιθετικότερες μειώσεις επιτοκίων στην κεντρική τράπεζα, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Ο Χάσετ έχει δηλώσει ότι θα αποδεχόταν τον ρόλο εάν του ζητούνταν, αν και αναλυτές προειδοποιούν ότι μπορεί να δυσκολευτεί να ενώσει την επιτροπή καθορισμού επιτοκίων της Fed και να είναι πιο ευάλωτος στις πιέσεις του Τραμπ. Η έμφαση που έδωσε στην αντίδραση των αγορών λειτουργούσε ως έμμεση απάντηση σε αυτές τις ανησυχίες.

Αν και ο Τραμπ είναι γνωστός για τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής, το ενδεχόμενο ο Χάσετ να προταθεί για τη θέση ώθησε πρόσκαιρα την απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού Δημοσίου κάτω από το 4%.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος έχει αναλάβει τη διαδικασία επιλογής, ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να ανακοινώσει τον υποψήφιό του πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου.

Μαζί με τον Χάσετ, άλλοι υποψήφιοι είναι οι διοικητές της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπόουμαν, ο πρώην διοικητής της Fed Κέβιν Γουόρχ και ο Ρικ Ρίντερ της BlackRock. Ο Τραμπ αναφέρει επίσης συχνά ότι θα ήθελε τον Μπέσεντ για τη θέση, κάτι που ο Μπέσεντ έχει επανειλημμένα απορρίψει.

Όποιον κι αν επιλέξει ο Τραμπ, θα χρειαστεί έγκριση από τη Γερουσία για την τοποθέτησή του ως προέδρου και πιθανώς για μια 14ετή θητεία ως διοικητή της Fed που θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο, εφόσον η επιλογή αφορά κάποιον εκτός του οργανισμού. Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου λήγει τον Μάιο.