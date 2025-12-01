#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σύσκεψη Τραμπ με Χέγκσεθ και Ρούμπιο για τη Βενεζουέλα

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο είναι προγραμματισμένη για τις 17.00 ώρα Ουάσινγκτον (24.00 ώρα Ελλάδας).

Σύσκεψη Τραμπ με Χέγκσεθ και Ρούμπιο για τη Βενεζουέλα

Δημοσιεύθηκε: 1 Δεκεμβρίου 2025 - 19:38

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τους κορυφαίους συμβούλους του για να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, και το θέμα της Βενεζουέλας, ανέφεραν δύο πηγές στο Reuters.

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο είναι προγραμματισμένη για τις 17.00 ώρα Ουάσινγκτον (24.00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τις πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, παρόντες θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ και άλλα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Η συνάντηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εντείνει τις πιέσεις στο Καράκας για τις αποστολές ναρκωτικών που λέει ότι ξεκινούν από τη Βενεζουέλα.

Το Σάββατο ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει κλείσει, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Η δήλωση αυτή προκάλεσε ανησυχία και σύγχυση στο Καράκας. Χθες Κυριακή ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι μίλησε με τον Βενεζουελάνο πρόεδρο Νίκολας Μαδούρο, τον οποίο οι ΗΠΑ θεωρούν παράνομο, αλλά απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες της συζήτησής τους.

Ισχυρές δυνάμεις του αμερικανικού στρατού στην Καραϊβική επικεντρώνονται σε επιχειρήσεις εναντίον διακινητών ναρκωτικών, μολονότι η δύναμη πυρός που έχει συγκεντρωθεί εκεί είναι κατά πολύ μεγαλύτερη αυτής που απαιτείται για μια τέτοια περίπτωση.

Από τον Σεπτέμβριο έχουν γίνει τουλάχιστον 21 επιχειρήσεις εναντίον πλεούμενων στην Καραϊβική, στις οποίες σκοτώθηκαν 83 άνθρωποι.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τραμπ: Καλεί το Ισραήλ να μην επεμβαίνει στη Συρία

Διάλεξε πρόεδρο της Fed o Τραμπ, θα ρίξει τα επιτόκια

Υπόμνημα της αμερικανικής FDA συνδέει θανάτους παιδιών με τα εμβόλια Covid-19

Η Βενεζουέλα καταγγέλλει πως οι ΗΠΑ ετοιμάζουν «επίθεση»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο