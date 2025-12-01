Σύσκεψη Τραμπ με Χέγκσεθ και Ρούμπιο για τη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τους κορυφαίους συμβούλους του για να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, και το θέμα της Βενεζουέλας, ανέφεραν δύο πηγές στο Reuters.

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο είναι προγραμματισμένη για τις 17.00 ώρα Ουάσινγκτον (24.00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τις πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, παρόντες θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ και άλλα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Η συνάντηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εντείνει τις πιέσεις στο Καράκας για τις αποστολές ναρκωτικών που λέει ότι ξεκινούν από τη Βενεζουέλα.

Το Σάββατο ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει κλείσει, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Η δήλωση αυτή προκάλεσε ανησυχία και σύγχυση στο Καράκας. Χθες Κυριακή ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι μίλησε με τον Βενεζουελάνο πρόεδρο Νίκολας Μαδούρο, τον οποίο οι ΗΠΑ θεωρούν παράνομο, αλλά απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες της συζήτησής τους.

Ισχυρές δυνάμεις του αμερικανικού στρατού στην Καραϊβική επικεντρώνονται σε επιχειρήσεις εναντίον διακινητών ναρκωτικών, μολονότι η δύναμη πυρός που έχει συγκεντρωθεί εκεί είναι κατά πολύ μεγαλύτερη αυτής που απαιτείται για μια τέτοια περίπτωση.

Από τον Σεπτέμβριο έχουν γίνει τουλάχιστον 21 επιχειρήσεις εναντίον πλεούμενων στην Καραϊβική, στις οποίες σκοτώθηκαν 83 άνθρωποι.

