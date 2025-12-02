Σταθερή στο 6,4% η ανεργία στην Ευρωζώνη

Ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης ανεργίας στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 6,4% τον Οκτώβριο, παραμένοντας σταθερός σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και αυξημένος από το 6,3% που ήταν τον Οκτώβριο 2024.

Ο δείκτης ανεργίας στην ΕΕ ήταν 6,0% τον Οκτώβριο, επίσης σταθερός σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και αυξημένος από 5,8% τον Οκτώβριο 2024, σύμφωνα με τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Eurostat εκτιμά ότι 13,351 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων 11,033 εκατομμύρια στην Ευρωζώνη, ήταν άνεργοι τον Οκτώβριο.

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, η ανεργία αυξήθηκε κατά 32 χιλιάδες στην ΕΕ και μειώθηκε κατά 13 χιλιάδες στην Ευρωζώνη.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2024, η ανεργία αυξήθηκε κατά 517 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 308 χιλιάδες στην Ευρωζώνη.