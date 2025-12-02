Ζελένσκι: Στη Φλόριντα βελτιώσαμε το έγγραφο της Γενεύης

Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές, στις πρόσφατες συνομιλίες τους στη Φλόριντα, βελτίωσαν το πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας που αναπτύχθηκε στη Γενεύη, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας πως η Ουκρανία επιθυμεί να αναμιχθούν περισσότερο οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της στη διαδικασία.

Το Κίεβο δέχεται πίεση για την ειρηνευτική προσπάθεια υπό την υποστήριξη των ΗΠΑ, που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση του Ζελένσκι προσπαθεί να αποκρούσει την πίεση αφότου η Ουάσιγκτον παρουσίασε σχέδιο τον περασμένο μήνα που προσυπέγραφε πολλές από τις κύριες απαιτήσεις της Ρωσίας.

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συζήτησαν τις προτάσεις των ΗΠΑ πριν από μία εβδομάδα στη Γενεύη και συναντήθηκαν ξανά για νέες συνομιλίες προχθές Κυριακή στη Φλόριντα.

«Η εργασία βασίστηκε στο έγγραφο της Γενεύης, και αυτό το έγγραφο έχει βελτιωθεί», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

«Οι διπλωμάτες μας εργάζονται δραστήρια με όλους τους εταίρους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ευρωπαϊκές χώρες και άλλοι συμμετέχοντες στον Συνασπισμό των Προθύμων εμπλέκονται ουσιαστικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων», πρόσθεσε αναφερόμενος στην ομάδα των χωρών που προσφέρθηκαν να συνδράμουν την άμυνα της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί σήμερα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο άνδρες παρακάθισαν στις συνομιλίες στη Φλόριντα.

Ο Ζελένσκι είπε ότι έδωσε εντολή στην ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα «να συνεχίσει την πιο εποικοδομητική δυνατή εργασία».

«Η Ουκρανία προσεγγίζει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες με τη μέγιστη σοβαρότητα - είμαστε δεσμευμένοι στην επίτευξη πραγματικής ειρήνης και εγγυημένης ασφάλειας», σημείωσε. «Αυτό ακριβώς το επίπεδο δέσμευσης πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό από τη ρωσική πλευρά».

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να «ελαφρύνει τις κυρώσεις» που έχουν στόχο τη Μόσχα.

«Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών μοιράζονται με τους εταίρους τους τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας και τις προσπάθειές της να χρησιμοποιήσει τη διπλωματική εργασία ως κάλυμμα προκειμένου να ελαφρύνει τις κυρώσεις και να μπλοκάρει σημαντικές συλλογικές ευρωπαϊκές αποφάσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ