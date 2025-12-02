#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ουκρανία: Κρατάμε την άμυνα στο Ποκρόφσκ

Σκηνοθετημένο το βίντεο με Ρώσους στρατιώτες που υψώνουν τη σημαία τους στην κεντρική πλατεία της πόλης, λέει το Κίεβο. Η Μόσχα, διά στόματος Πούτιν, διαβεβαιώνει πως ελέγχει πλήρως τη στρατηγική πόλη.

Δημοσιεύθηκε: 2 Δεκεμβρίου 2025 - 19:49

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι συνεχίζονται οι μάχες στο Ποκρόφσκ, κόμβο στρατηγικής σημασίας στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, παρότι το Κρεμλίνο διαβεβαιώνει πως βρίσκεται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων. Η Μόσχα έδωσε, εξάλλου, βίντεο στη δημοσιότητα που φέρεται να δείχνει Ρώσους στρατιώτες να υψώνουν τη σημαία τους στην κεντρική πλατεία της πόλης. Το Κίεβο επιμένει πως ήταν σκηνοθετημένο.

«Οι εισβολείς προσπάθησαν για άλλη μια φορά να τοποθετήσουν τη σημαία τους σε συνοικία της πόλης, ώστε οι προπαγανδιστές να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν ως αποδεικτικό στοιχείο», ανέφερε το διοικητήριο των ουκρανικών δυνάμεων που είναι αρμόδιο για το ανατολικό μέτωπο. «Αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή, καθώς συνεχίζεται η εκκαθάριση της περιοχής από εχθρικές δυνάμεις», συμπλήρωσε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους σήμερα στη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι το Ποκρόφσκ βρίσκεται «εξ ολοκλήρου στα χέρια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων». Κάλεσε επίσης όποιον δημοσιογράφο έχει αμφιβολίες, να επισκεφθεί την πόλη: «Έχω ήδη προτείνει σε συναδέλφους σας, συμπεριλαμβανομένων και ξένων (δημοσιογράφων), να επισκεφθούν το Κρασνοαρμέισκ (σ.σ. όπως ονομαζόταν το Ποκρόφσκ την εποχή της ΕΣΣΔ) για να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι ποια είναι η κατάσταση».

Οι μάχες για τον έλεγχο των πόλεων Ποκρόφσκ και Μίρνοχραντ, με συνολικό πληθυσμό περίπου 100.000 κατοίκων προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, μαίνονται εδώ και μήνες. Εκατοντάδες Ρώσοι στρατιώτες είχαν διεισδύσει σε περιοχές του Ποκρόφσκ από τον Σεπτέμβριο, αποδυναμώνοντας την ουκρανική άμυνα.

Το Ποκρόφσκ αποτελεί οδικό και σιδηροδρομικό κόμβο στρατηγικής σημασίας, που οδηγεί στα εναπομείναντα προπύργια των ουκρανικών στρατευμάτων στο ανατολικό άκρο της Ουκρανίας. Η κατάληψή του θα περιέπλεκε τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών δυνάμεων σε άλλες περιοχές, ενώ θα προσέφερε στα ρωσικά στρατεύματα εφαλτήριο για την προώθησή τους προς δυσμάς και βορρά.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

