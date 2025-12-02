Starbucks: Αποζημιώσεις $39 εκατ. για καταπάτηση δικαιωμάτων εργαζομένων στη Νέα Υόρκη

O αμερικανικός κολοσσός καταστημάτων καφέ Starbucks αποδέχθηκε να καταβάλει σχεδόν 39 εκατομμύρια δολάρια, στο πλαίσιο συμφωνίας με την πόλη της Νέας Υόρκης για «περισσότερες από μισό εκατομμύριο παραβιάσεις» του τοπικού εργατικού δικαίου από το 2021, ποσό ρεκόρ στην ιστορία της μεγαλούπολης.

Η αλυσίδα Starbucks «στέρησε παράνομα από χιλιάδες εργαζόμενους σε περισσότερα από 300 καταστήματα το δικαίωμα σε μια σταθερή και προβλέψιμη εργασία, όπως και το δικαίωμα να απασχολούνται υπερωριακά και να κερδίζουν περισσότερα», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του απερχόμενου δημάρχου Έρικ Άνταμς και της αρχής προστασίας των καταναλωτών και των εργαζομένων της Νέας Υόρκης.

«Αντ’ αυτού, η Starbucks αυθαίρετα μείωσε τα ωράρια και παράνομα έδωσε προτεραιότητα στα δικά της κέρδη σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων», διευκρίνισε το δελτίο Τύπου.

Η συμφωνία της 26ης Νοεμβρίου προβλέπει πως πάνω από 35,5 εκατομμύρια δολάρια θα επιστραφούν σε περισσότερους από 15.000 εργαζομένους «που επλήγησαν από τις παράνομες πρακτικές» της αλυσίδας, καθώς και την καταβολή προστίμου 3,4 εκατ. δολαρίων.

Λεπτομερώς, κάθε ωρομίσθιος εργαζόμενος θα λάβει 50 δολάρια ανά εβδομάδα που εργάστηκε το διάστημα μεταξύ της 4ης Ιουλίου του 2021 και της 7ης Ιουλίου του 2024. Έργαζόμενος που απασχολήθηκε το σύνολο αυτών των 78 εβδομάδων θα λάβει 3.900 δολάρια.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης αποζημίωση για ενδεχόμενες παρόμοιες περιπτώσεις μετά τον Ιούλιο του 2024.

Η αρχή προστασίας καταναλωτών και εργαζομένων της Νέας Υόρκης ξεκίνησε έρευνα το 2022, αφού έλαβε «δεκάδες καταγγελίες» σχετικά με καταστήματα Starbucks της Νέας Υόρκης και «ανακάλυψε συστηματικές παραβιάσεις» που υπερέβαιναν τις αρχικές καταγγελίες.

«Αυτή η ιστορική συμφωνία αντιπροσωπεύει μια τεράστια νίκη για χιλιάδες μπαρίστα των Starbucks στη Νέα Υόρκη», σχολίασε η Λιν Φοξ, πρόεδρος της συνδικαλιστικής ένωσης Workers United.

«Για πάρα πολύ καιρό, τα Starbucks ενεργούσαν χωρίς συνέπειες: χειραγωγώντας τα προγράμματα απασχόλησης, επιδεικνύοντας ασέβεια στους εργαζόμενους και αψηφώντας τις νομικές προστασίες που προορίζονται (…) για την αποφυγή των άδικων πρακτικών», συμπλήρωσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ