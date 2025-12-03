#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Γουίτκοφ-Κούσνερ ενημέρωσαν Τραμπ και Ουκρανούς για τις συνομιλίες με Πούτιν

«Οι ΗΠΑ και η Ρωσία συμμετείχαν σε μια διεξοδική, παραγωγική συνάντηση. Ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο κύριος Κούσνερ ενημέρωσαν τον πρόεδρο και τους Ουκρανούς».

Δημοσιεύθηκε: 3 Δεκεμβρίου 2025 - 21:24

Οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ (φωτ.) και Τζάρεντ Κούσνερ ενημέρωσαν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους Ουκρανούς αξιωματούχους μετά την «ενδελεχή, παραγωγική συνάντηση» που είχαν την Τρίτη στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σήμερα.

«Οι ΗΠΑ και η Ρωσία συμμετείχαν σε μια διεξοδική, παραγωγική συνάντηση. Ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο κύριος Κούσνερ ενημέρωσαν στη συνέχεια τον πρόεδρο (Τραμπ) και τους Ουκρανούς», είπε η πηγή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

