ΗΠΑ: Στο 2,8% ενισχύθηκε ο πληθωρισμός (PCE) τον Σεπτέμβριο

Το προσωπικό εισόδημα κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,4% τον Σεπτέμβριο μετά από ισόποση άνοδο 0,3% τον Αύγουστο.

Δημοσιεύθηκε: 5 Δεκεμβρίου 2025 - 17:15

Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ σημείωσε άνοδο τον Σεπτέμβριο σε μηνιαία βάση, ενώ σε ετήσια βάση κινήθηκε υψηλότερα από ό,τι τον Αύγουστο. 

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών PCE ενισχύθηκε κατά 2,8% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, έναντι ανόδου 2,7% τον Αύγουστο. Ο δείκτης είχε φτάσει στο επίπεδο του 7% τον Ιούνιο του 2022. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα ενισχυθεί κατά 2,8%.

Σε μηνιαία βάση ενισχύθηκε κατά 0,3%, όσο ανέμεναν και οι αναλυτές. Τον Αύγουστο είχε σημειώσει μηνιαία άνοδο 0,3%. 

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο λεγόμενος δομικός δείκτης τιμών PCE πραγματοποίησε άνοδο 2,8% σε ετήσια βάση, έναντι ανόδου 2,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μέτρηση ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Σε μηνιαία βάση, ο δομικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,2%. Η μέτρηση είναι ίση με τις προβλέψεις των αναλυτών. 

Όπως μεταδίδει το Reuters, το προσωπικό εισόδημα κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,4% τον Σεπτέμβριο μετά από ισόποση άνοδο 0,3% τον Αύγουστο. 

Oι καταναλωτικές δαπάνες ενισχύθηκαν κατά 0,3%, μετά από αύξηση 0,6% τον Αύγουστο.

 

 

