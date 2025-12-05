Περού: Δέκα φοιτητές νεκροί από φωτιά σε εστιατόριο

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η φωτιά ξέσπασε χθες Πέμπτη σε ένα κατάστημα στην πόλη Ουανκανέ, όπου μια ομάδα φοιτητών γιόρταζε γενέθλια.

Δημοσιεύθηκε: 5 Δεκεμβρίου 2025 - 22:52

Δέκα φοιτητές έχασαν τη ζωή τους και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν σε φωτιά που ξέσπασε σε εστιατόριο στην επαρχία Πούνο των Άνδεων, στο νοτιοανατολικό Περού, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Η φωτιά ξέσπασε χθες Πέμπτη σε ένα κατάστημα στην πόλη Ουανκανέ, όπου μια ομάδα φοιτητών γιόρταζε γενέθλια.

Μια αρχική επίσημη αναφορά έκανε λόγο για έξι νεκρούς και τρεις τραυματίες.

«Με την επέμβαση της αστυνομίας και την έρευνα της εισαγγελίας κατέστη εφικτός ο εντοπισμός δέκα θυμάτων της φωτιάς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματικός από το αστυνομικό τμήμα αυτής της πόλης κοντά στα σύνορα με τη Βολιβία, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πυρκαγιά μπορεί να προκλήθηκε από την έκρηξη μιας φιάλης αερίου.

Τα θύματα, ηλικίας 17 έως 23 ετών, βρίσκονταν στον δεύτερο όροφο του εστιατορίου, ενός κτιρίου από ξύλο και τούβλα, όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Οι κάτοικοι προσπάθησαν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες και κουβάδες με νερό, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο από τη γειτονική πόλη Χουλιάκα έπειτα από περίπου μία ώρα.

Η πόλη Ουανκανέ, με πληθυσμό περίπου 20.000 κατοίκων, δεν διαθέτει δική της πυροσβεστική υπηρεσία, δήλωσε ο δήμαρχος Βαλέριο Τάπια στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Andina.

Οι πυρκαγιές αποτελούν συχνό φαινόμενο στις απομακρυσμένες περιοχές του Περού, όπου τα κτίρια είναι αρκετές φορές δεν τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

