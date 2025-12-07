Ο όρος που θέτει η Χαμάς για να δεχτεί τον αφοπλισμό

Η Χαμάς δήλωσε το Σάββατο ότι είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της στη Λωρίδα της Γάζας σε μια παλαιστινιακή αρχή που θα κυβερνά αυτό το έδαφος, υπό την προϋπόθεση ότι ο ισραηλινός στρατός θα σταματήσει την κατοχή του στον θυλακα.

"Τα όπλα μας συνδέονται με την ύπαρξη της κατοχής και της επιθετικότητας", δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Χαλίλ αλ Χάγια, επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα και κύριος διαπραγματευτής του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο οποίος προσθέτει: "εάν λήξει η κατοχή, αυτά τα όπλα θα τεθούν υπό την ευθύνη του κράτους". Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, το γραφείο του Χάγια διευκρίνισε ότι ο επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα μιλούσε για ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

"Δεχόμαστε την ανάπτυξη δυνάμεων του ΟΗΕ, οι οποίες θα είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των συνόρων και την εποπτεία της τήρησης της εκεχειρίας στη Γάζα", πρόσθεσε ο Χάγια, ενννοώντας σαφώς την απόρριψη του κινήματός του για την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία θα έχει ως αποστολή τον αφοπλισμό.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ