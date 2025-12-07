Jamie Dimon: Η Ευρώπη έχει πραγματικό πρόβλημα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, κατήγγειλε τη βραδύτητα της γραφειοκρατίας στην Ευρώπη, προειδοποιώντας ότι μια «αδύναμη» ήπειρος αποτελεί σημαντικό οικονομικό κίνδυνο για τις ΗΠΑ.

«Η Ευρώπη έχει πραγματικό πρόβλημα», δήλωσε ο Dimon το Σάββατο στο Reagan National Defense Forum. «Κάνουν μερικά θαυμάσια πράγματα στα κοινωνικά τους δίχτυα ασφαλείας. Αλλά έχουν διώξει τις επιχειρήσεις, έχουν διώξει τις επενδύσεις, έχουν διώξει την καινοτομία. Τώρα αυτό επιστρέφει».

Παρά το ότι επαίνεσε ορισμένους ευρωπαίους ηγέτες οι οποίοι, όπως είπε, είναι ενήμεροι για τα προβλήματα, προειδοποίησε ότι η πολιτική είναι «πολύ δύσκολη».

Ο Dimon, ηγέτης της μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ, έχει εδώ και καιρό υποστηρίξει ότι ο κίνδυνος μιας κατακερματισμένης Ευρώπης αποτελεί μια από τις κύριες προκλήσεις για τον κόσμο. Στην επιστολή του προς τους μετόχους που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος, ανέφερε ότι η Ευρώπη έχει «σοβαρά ζητήματα που πρέπει να διορθώσει».

Το Σάββατο, επαίνεσε τη δημιουργία του ευρώ και την προσπάθεια της Ευρώπης για ειρήνη. Ωστόσο προειδοποίησε ότι η μείωση των στρατιωτικών προσπαθειών και οι δυσκολίες για την επίτευξη συμφωνίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλούν την ήπειρο.

«Αν κατακερματιστεί, τότε μπορούμε να πούμε ότι το “America First” δεν θα υπάρχει πια», δήλωσε ο Dimon. «Θα μας πλήξει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, επειδή είναι σημαντικός σύμμαχος σε κάθε επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των κοινών αξιών, που είναι εξαιρετικά σημαντικές».

Τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να βοηθήσουν. «Χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για να τους βοηθήσουμε να γίνουν ισχυροί», είπε ο Dimon. «Μια αδύναμη Ευρώπη είναι κακή για εμάς».

Η κυβέρνηση του Προέδρου Donald Trump έχει εκδώσει μια νέα εθνική στρατηγική ασφάλειας, κατευθύνοντας τα αμερικανικά συμφέροντα προς τη Δυτική Ημισφαίριο και την προστασία της χώρας, ενώ αγνοεί την Ευρώπη, χαρακτηρίζοντάς την ως ήπειρο που κινείται προς την «εξαφάνιση του πολιτισμού».

Η JPMorgan εντείνει τις προσπάθειές της να ενισχύσει τις επενδύσεις στον τομέα της εθνικής άμυνας. Τον Οκτώβριο, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα διοχετεύσει 1,5 τρισ. δολάρια σε βιομηχανίες που ενισχύουν την οικονομική ασφάλεια και ανθεκτικότητα των ΗΠΑ τα επόμενα 10 χρόνια — δηλαδή έως και 500 δισ. δολάρια περισσότερα από ό,τι θα παρείχε κανονικά.

Ο Dimon δήλωσε ότι είναι «επώδυνα σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτρέψει να γίνουν υπερβολικά εξαρτημένες από αναξιόπιστες πηγές κρίσιμων μετάλλων, προϊόντων και κατασκευών».

Ο τραπεζίτης Jay Horine εποπτεύει την προσπάθεια, την οποία ο Dimon χαρακτήρισε «100% εμπορική». Η πρωτοβουλία θα επικεντρωθεί σε τέσσερις τομείς: αλυσίδα εφοδιασμού και προηγμένη παραγωγή· άμυνα και αεροδιαστημική· ενεργειακή ανεξαρτησία και ανθεκτικότητα· και τεχνολογίες αιχμής και στρατηγικής σημασίας.

Η τράπεζα θα επενδύσει επίσης έως και 10 δισ. δολάρια από ίδια κεφάλαια για να βοηθήσει ορισμένες εταιρείες να επεκταθούν, να καινοτομήσουν ή να επιταχύνουν τη στρατηγική παραγωγή.

Ξεχωριστά, το Σάββατο, ο Dimon επαίνεσε τον Trump για την προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας στην κυβέρνηση. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η διοίκηση προσπαθεί να επιφέρει ριζικές αλλαγές σε τμήματα της γραφειοκρατίας που εμπόδιζαν την Αμερική», δήλωσε ο Dimon. «Αυτό είναι θετικό και μπορούμε να το κάνουμε και να διατηρήσουμε τον κόσμο ασφαλή, για ασφαλή τρόφιμα, ασφαλείς τράπεζες και όλα τα συναφή».