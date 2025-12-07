Γυρίζει την πλάτη στο δολάριο η Ασία, έκρηξη στον δανεισμό σε ευρώ

Οι ασιατικές οικονομίες δεν περιορίζονται απλώς στην ανακατεύθυνση των εμπορικών τους δεσμών για να αντισταθμίσουν τους αμερικανικούς δασμούς, αλλά μετακινούν ολοένα και περισσότερο τη χρηματοδότησή τους σε άλλες αγορές, υπογραμμίζοντας πώς οι πολιτικές του Προέδρου Donald Trump ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν την αμερικανική κυριαρχία στη συγκέντρωση κεφαλαίων.

Οπως γράφει το Bloomberg, οι δανειολήπτες στην Ασία και τον Ειρηνικό αύξησαν την έκδοση ομολόγων σε ευρώ στο ρεκόρ του 23% του συνολικού όγκου και για τα δύο νομίσματα φέτος, σημειώνοντας αύξηση έξι ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με δεδομένα που συνέλεξε το Bloomberg. Οι πωλήσεις ομολόγων σε ευρώ από εταιρείες και κυβερνήσεις αυξήθηκαν κατά 75% το 2025, φτάνοντας τα 86,4 δισ. ευρώ (100,7 δισ. δολάρια).

Οι συναλλαγές σε δολάρια ΗΠΑ εξακολουθούν να αποτελούν την πλειονότητα των χρηματοδοτικών πράξεων, και η έκδοση σε δολάρια από ασιακούς εκδότες αυξήθηκε φέτος κατά 29%. Ωστόσο, το μερίδιο αγοράς μειώθηκε, και το πλεονέκτημα των ΗΠΑ στη χρηματοδότηση ενδέχεται να φθείρεται αργά.

«Ένας βασικός παράγοντας είναι η ανάγκη διαφοροποίησης μακριά από την υπερσυγκέντρωση σε δολάρια ΗΠΑ», δήλωσε ο Daniel Kim, συν-επικεφαλής της αγοράς κεφαλαίων χρέους για την Ασία και τον Ειρηνικό στην HSBC. «Η φετινή έκρηξη στην έκδοση ομολόγων σε ευρώ προέρχεται από μια σύμπραξη στρατηγικών κινήτρων που υπερβαίνουν την απλή αναχρηματοδότηση».

Οι εμπορικές κινήσεις του Προέδρου Trump φέτος και η πίεσή του στη Federal Reserve να μειώσει τα επιτόκια παρά τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην υπεροχή του δολαρίου, ωθώντας τους να στραφούν σε ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία. Οι ασιατικοί δανειολήπτες ακολούθησαν το ίδιο μοτίβο, με την έκδοση ομολόγων σε ευρώ να εκτοξεύεται για να καλύψει τη ζήτηση διαφοροποίησης, ενώ το δολάριο σημείωσε πτώση 11% έναντι του ευρώ.

«Η αποδολαριοποίηση ή η διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων επενδύσεων για μεγαλύτερη συμμετοχή σε μη-δολαριακά νομίσματα είναι ένα θέμα που παρατηρήσαμε φέτος», δήλωσε ο Ben Wang, επικεφαλής της αγοράς κεφαλαίων χρέους εκτός Κίνας στην Deutsche Bank AG.

Το ευρώ αντιπροσώπευε μικρότερο ποσοστό του όγκου συναλλαγών ομολόγων της Deutsche Bank στην Ασία στην αρχή του έτους, αλλά ανήλθε σε «πάνω από 10%, ακόμη και 20%» μετά την είσοδο στο δεύτερο εξάμηνο, είπε.

Η έκρηξη αυτή τροφοδοτείται επίσης από χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, καθώς ορισμένοι ασιατικοί δανειολήπτες μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια φθηνότερα σε ευρώ παρά σε δολάρια ή στα εγχώρια νομίσματά τους. Το ασφάλιστρο που πληρώνουν οι επενδυτές για τη μετατροπή ευρώ σε δολάρια βρίσκεται σε χαμηλό πενταετίας, στο 3,1 μονάδες βάσης, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Bloomberg.

Οι σκεπτικιστές προέβλεπαν για χρόνια το τέλος του δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος, αλλά έχουν αποδειχθεί λάθος. Εδώ και χρόνια η έκδοση δολαρίων αυξάνεται, και δεν είναι σαφές αν η τελευταία στροφή αποτελεί στιγμιαίο φαινόμενο ή μακροχρόνια τάση.

Αξιοσημείωτες συναλλαγές στην Ευρώπη φέτος περιλαμβάνουν την έκδοση ομολόγων 4 δισ. ευρώ της Κίνας που προσέλκυσε προσφορές πάνω από 100 δισ. ευρώ, και την προσφορά 5,5 δισ. ευρώ της ιαπωνικής τηλεπικοινωνιακής εταιρείας NTT Inc., στη μεγαλύτερη εταιρική έκδοση σε ευρώ από την Ασία το 2025.

«Σου δίνει μια ευρύτερη αγορά για να επενδύσεις, με ταμειακές ροές από διαφορετικές περιοχές και διαφορετικούς τύπους εταιρειών», δήλωσε ο Chris Iggo, επικεφαλής επενδύσεων για βασικές επενδύσεις στην Axa Investment Managers στο Λονδίνο. «Είναι μια αρκετά υγιής εξέλιξη».