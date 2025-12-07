#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο Μακρόν απειλεί την Κίνα με ευρωπαϊκούς δασμούς

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβάλλει δασμούς στην Κίνα όπως έκαναν οι ΗΠΑ αν το Πεκίνο δεν λάβει μέτρα για να μειώσει το εμπορικό του πλεόνασμα, προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Μακρόν απειλεί την Κίνα με ευρωπαϊκούς δασμούς

Δημοσιεύθηκε: 7 Δεκεμβρίου 2025 - 15:53

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι έχει απειλήσει την Κίνα με δασμούς, εάν το Πεκίνο δεν λάβει μέτρα για τη μείωση του τεράστιου εμπορικού πλεονάσματός του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου.

«Τους είπα ότι αν δεν αντιδράσουν, εμείς οι Ευρωπαίοι θα αναγκαστούμε να λάβουμε αυστηρά μέτρα τους επόμενους μήνες» τόνισε ο Μακρόν στην εφημερίδα Les Echos μετά την επιστροφή του από επίσημη επίσκεψη στην Κίνα.

Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να βασιστούν σε ενέργειες που έχουν ήδη λάβει οι ΗΠΑ, πρόσθεσε, «όπως για παράδειγμα δασμοί σε κινεζικά προϊόντα».

Το εμπορικό έλλειμμα της Ε.Ε. με την Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ, ξεπέρασε τα 300 δισ. ευρώ το 2024, σύμφωνα με την Les Echos.

Τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να καθορίσουν ατομικά την εμπορική τους πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των δασμών, αλλά εκπροσωπούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

