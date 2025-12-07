#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νετανιάχου: Η πολιτική προσάρτηση της Δυτικής Οχθης παραμένει στο τραπέζι

Δημοσιεύθηκε: 7 Δεκεμβρίου 2025 - 16:31

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι η πολιτική προσάρτηση της Δυτικής Όχθης παραμένει αντικείμενο της συζήτησης, με το καθεστώς να αναμένεται ότι θα διατηρηθεί στο άμεσο μέλλον.

Ο Νετανιάχου έκανε τη δήλωσή στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

