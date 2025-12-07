#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χέγκσεθ: Το Δόγμα Μονρόε είναι «πιο ισχυρό από ποτέ»

Tο Πεντάγωνο θα καταστήσει «την υπεράσπιση της αμερικανικής πατρίδας και του ημισφαιρίου μας» τον πρωταρχικό του στόχο, τόνισε σε ομιλία του ο Πιτ Χέγκσεθ.

Χέγκσεθ: Το Δόγμα Μονρόε είναι «πιο ισχυρό από ποτέ»

Δημοσιεύθηκε: 7 Δεκεμβρίου 2025 - 16:53

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δεσμεύτηκε ότι θα «αποκαταστήσει την κυριαρχία του αμερικανικού στρατού» στο δυτικό ημισφαίριο, καθώς η Ουάσιγκτον μετατοπίζει επίσημα την πολιτική εθνικής ασφάλειας προς τη γεωγραφική της «γειτονιά».

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι το Δόγμα Μονρόε — το οποίο το 1823 προσδιόρισε το δυτικό ημισφαίριο ως σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ — «είναι σε ισχύ» και «πιο ισχυρό από ποτέ» και ότι το Πεντάγωνο θα καταστήσει «την υπεράσπιση της αμερικανικής πατρίδας και του ημισφαιρίου μας» τον πρωταρχικό του στόχο.

Η ομιλία του στο Reagan National Defense Forum στην Καλιφόρνια το Σάββατο πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη δημοσίευση από τον Λευκό Οίκο της νέας στρατηγικής εθνικής ασφάλειας, η οποία τοποθέτησε το δυτικό ημισφαίριο ως ύψιστη προτεραιότητα των «καίριων, ζωτικών συμφερόντων» των ΗΠΑ.

Η στρατηγική αυτή μείωσε την έμφαση που έδινε η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν στην αντιμετώπιση της Κίνας και της Ρωσίας, αφαιρώντας επίσης την αναφορά προς το Πεκίνο και τη Μόσχα ως «αναθεωρητικές δυνάμεις», η οποία υπήρχε στην πρώτη στρατηγική εθνικής ασφάλειας της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΠΑ: Καταργείται η σύσταση εμβολιασμού όλων των νεογέννητων κατά της ηπατίτιδας Β

Τελεσίγραφο ΗΠΑ σε ΕΕ να αναλάβει τις ευθύνες της στο ΝΑΤΟ

Ο Τραμπ προειδοποιεί για «πολιτισμικό αφανισμό» της Ευρώπης

Oι Νew York Times μηνύουν το Πεντάγωνο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο