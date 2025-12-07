Χέγκσεθ: Το Δόγμα Μονρόε είναι «πιο ισχυρό από ποτέ»

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δεσμεύτηκε ότι θα «αποκαταστήσει την κυριαρχία του αμερικανικού στρατού» στο δυτικό ημισφαίριο, καθώς η Ουάσιγκτον μετατοπίζει επίσημα την πολιτική εθνικής ασφάλειας προς τη γεωγραφική της «γειτονιά».

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι το Δόγμα Μονρόε — το οποίο το 1823 προσδιόρισε το δυτικό ημισφαίριο ως σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ — «είναι σε ισχύ» και «πιο ισχυρό από ποτέ» και ότι το Πεντάγωνο θα καταστήσει «την υπεράσπιση της αμερικανικής πατρίδας και του ημισφαιρίου μας» τον πρωταρχικό του στόχο.

Η ομιλία του στο Reagan National Defense Forum στην Καλιφόρνια το Σάββατο πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη δημοσίευση από τον Λευκό Οίκο της νέας στρατηγικής εθνικής ασφάλειας, η οποία τοποθέτησε το δυτικό ημισφαίριο ως ύψιστη προτεραιότητα των «καίριων, ζωτικών συμφερόντων» των ΗΠΑ.

Η στρατηγική αυτή μείωσε την έμφαση που έδινε η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν στην αντιμετώπιση της Κίνας και της Ρωσίας, αφαιρώντας επίσης την αναφορά προς το Πεκίνο και τη Μόσχα ως «αναθεωρητικές δυνάμεις», η οποία υπήρχε στην πρώτη στρατηγική εθνικής ασφάλειας της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.