Τραμπ Τζούνιορ: Οι ΗΠΑ μπορεί να τερματίσουν τη στήριξη στην Ουκρανία

Ο μεγαλύτερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πατέρας του ενδέχεται να αποσυρθεί από την ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους Αμερικανούς και αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα καλύτερο σχέδιο.

Σε δηλώσεις στο Sky News στο Doha Forum 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ αναφέρθηκε σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν πιστεύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα αποσυρθεί από το ζήτημα της Ουκρανίας, απάντησε: «Νομίζω ότι μπορεί. Το καλό με τον πατέρα μου, και αυτό που τον κάνει μοναδικό, είναι ότι δεν ξέρεις τι θα κάνει. Είναι απρόβλεπτος».

Ορκίστηκε ότι οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον «ο ηλίθιος με το μπλοκ επιταγών».

Κάνοντας έναν παραλληλισμό με τον τρέχοντα «πόλεμο» του πατέρα του κατά των καρτέλ ναρκωτικών, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ περιέγραψε τις συμμορίες που φέρνουν παράνομα ναρκωτικά στις ΗΠΑ ως «πολύ μεγαλύτερο, σαφή και άμεσο κίνδυνο για την Αμερική από οτιδήποτε συμβαίνει στην Ουκρανία ή τη Ρωσία».

Αν και είπε ότι δεν πιστεύει πως η Ουκρανία θα «εγκαταλειφθεί», σημείωσε: «Το αμερικανικό κοινό δεν έχει την όρεξη [για ατελείωτους πολέμους και περαιτέρω χρηματοδότηση των στρατιωτικών προσπαθειών της Ουκρανίας]».

Περιγράφοντας την Ουκρανία ως «μια πολύ πιο διεφθαρμένη χώρα από τη Ρωσία», χαρακτήρισε τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι «έναν από τους μεγαλύτερους διαφημιστές όλων των εποχών», ο οποίος, όπως είπε, έχει γίνει «σχεδόν θεότητα, ειδικά για την αριστερά».

Στη συνέχεια χαρακτήρισε την προσέγγιση του προέδρου Τραμπ ως «κοινή λογική».