Πεσκόφ: Σύμφωνη με το όραμα μας η νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ

Η Ρωσία χαιρέτισε τη νέα Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την «σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη» με το όραμα της Μόσχας.

Το 33σέλιδο έγγραφο, που αποκαλύφθηκε αυτή την εβδομάδα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, αναφέρει ότι η Ευρώπη κινδυνεύει με «πολιτισμικό αφανισμό» και δεν παρουσιάζει τη Ρωσία ως απειλή για τις ΗΠΑ.

Πολλοί αξιωματούχοι της ΕΕ και αναλυτές είχαν επικρίνει το έγγραφο, παραλληλίζοντάς το με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο.

«Οι προσαρμογές που βλέπουμε… είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνες με το όραμά μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Κυριακή από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας, Tass.

«Το θεωρούμε ένα θετικό βήμα», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να αναλύει το έγγραφο πριν βγάλει αποφασιστικά συμπεράσματα.