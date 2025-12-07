Παρέμβαση Μακρόν για αλλαγή πορείας στην ΕΚΤ

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τάχθηκε υπέρ μιας νέας προσέγγισης στη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προκειμένου να ενισχυθεί η ενιαία αγορά.

Σε μια ασυνήθιστη παρέμβαση για ηγέτη της ευρωζώνης, ο Μακρόν δήλωσε σε συνέντευξή του στη Les Echos ότι η ΕΚΤ χρειάζεται να αλλάξει τρόπο σκέψης, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά της, όπως η εσωτερική της αγορά και το υψηλό ποσοστό αποταμίευσης.

Με το δολάριο και το κινεζικό γουάν να χρησιμοποιούνται ως οικονομικά όπλα και την ανάπτυξη στην Ευρώπη να επιβραδύνεται, «μου φαίνεται πως η ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική μπορεί σήμερα να προσαρμοστεί σημαντικά», ανέφερε ο Μακρόν, σύμφωνα με την εφημερίδα.

«Το να επαναβεβαιώσουμε την αξία της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τον πληθωρισμό να αποτελεί τον μοναδικό μας στόχο αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ανάπτυξη και την απασχόληση» τόνισε ο Μακρόν.