Σπάνιες γαίες: Εγκρίθηκαν «εγκαίρως» οι αιτήσεις για εξαγωγές υλικών, λέει η Κίνα

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε στις 4 Δεκεμβρίου ότι η κινεζική κυβέρνηση ενέκρινε εγκαίρως όλες τις αιτήσεις για τις εξαγωγές υλικών που σχετίζονται με τις σπάνιες γαίες και προορίζονται για πολιτική χρήση.

Το Πεκίνο πραγματοποιεί εξαγωγικούς ελέγχους σε υλικά που σχετίζονται με τις σπάνιες γαίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία, αλλά και τους εφαρμοζόμενους κανονισμούς δήλωσε ο Χε Γιαντόνγκ εκπρόσωπος του υπουργείου, στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Η Κίνα χρησιμοποιεί ενεργά τις γενικές άδειες, αλλά κι άλλα μέτρα εξυπηρέτησης των εξαγωγών για να προωθήσει το συναφές εμπόριο των υλικών διπλής χρήσης (πολιτικής και στρατιωτικής) και να προστατέψει αποτελεσματικά την ασφάλεια και τη σταθερότητα της παγκόσμιας παραγωγής, αλλά και τις αλυσίδες εφοδιασμού, πρόσθεσε ο ίδιος εκπρόσωπος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ