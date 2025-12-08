#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κίεβο: Σήμερα θα λάβει ο Ζελένσκι τα έγγραφα για το ειρηνευτικό σχέδιο

«Μαζί με όλους τους εταίρους, οφείλουμε να κάνουμε κάθε τι δυνατό για ένα αξιοπρεπές τέλος στον πόλεμο αυτόν», δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 09:46

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ενημερωθεί για τον διάλογο της ομάδας του με αξιωματούχους των ΗΠΑ και θα λάβει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το ειρηνευτικό σχέδιο σήμερα, δήλωσε ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας πρόσθεσε πως πρωταρχικός στόχος της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου κατά τις πρόσφατες συνομιλίες στις ΗΠΑ ήταν να λάβουν πλήρη ενημέρωση για τις αμερικανικές συνομιλίες στη Μόσχα και όλα τα σχέδια των τρεχουσών προτάσεων.

«Μαζί με όλους τους εταίρους, οφείλουμε να κάνουμε κάθε τι δυνατό για ένα αξιοπρεπές τέλος στον πόλεμο αυτόν», σημείωσε επίσης ο Ουκρανός αξιωματούχος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

