#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέο ρωσικό πλήγμα κατά πολυκατοικίας στο Σούμι

Επτά τουλάχιστον άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, ενώ το κτίριο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, Όλεχ Χριχόροφ.

Νέο ρωσικό πλήγμα κατά πολυκατοικίας στο Σούμι

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 11:42

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν πολυώροφη πολυκατοικία στην πόλη Οκχτίρκα στην περιφέρεια του Σούμι, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της Όλεχ Χριχόροφ.

Η περιφέρεια του Σούμι, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία, αντιμετωπίζει βομβαρδισμούς και επιθέσεις drones σχεδόν καθημερινά μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 ενώ ο πόλεμος συμπληρώνει σε λίγο καιρό τα τέσσερα χρόνια.

Ο Χριχόροφ διευκρίνισε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι οι τραυματίες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, όπου οι δύο από αυτούς εισήχθησαν για νοσηλεία. Οι υπόλοιποι έλαβαν ιατρική φροντίδα και δεν κρατήθηκαν για νοσηλεία.

Η πολυκατοικία υπέστη εκτεταμένες ζημιές, δήλωσε επίσης ο Χριχόροφ, προσθέτοντας ότι ορισμένοι κάτοικοι κατάφεραν να φτάσουν στο υπόγειο μετά τις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές, ενώ συνεργεία των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών διέσωσαν άλλους από τους επάνω ορόφους.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές από ανεξάρτητη πηγή.

Η Μόσχα δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει σχετικά με την επίθεση.

Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι βάζουν στο στόχαστρο αμάχους. Ωστόσο χιλιάδες έχουν σκοτωθεί κατά τη σύγκρουση, στη μεγάλη πλειονότητά τους Ουκρανοί.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ζελένσκι: Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για την ανατολική Ουκρανία

Κομισιόν: Εγγυήσεις από κράτη-μέλη ως €210 δισ. για τα δάνεια στην Ουκρανία

Drones εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι στο Δουβλίνο

Τραμπ κατά Ζελένσκι: Δεν έχει διαβάσει την ειρηνευτική πρόταση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο