Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στο Οσλο

Πληροφορίες για πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο του Όσλο, στο Storo Storsenter, σύμφωνα με την αστυνομία. Ενα άτομο, 19 ετών, έχει συλληφθεί.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματίες.

"Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι εμπλέκεται μόνο ένας δράστης", σημειώνεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο ύποπτος κάλεσε την αστυνομία προτού πυροβολήσει μια φορά προς το ταβάνι, είπε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος της αστυνομίας.