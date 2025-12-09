Από τα ρομποταξί στα drones: Οι λύσεις από το μέλλον... σήμερα

Αποστολή του Euro2day.gr στο AWS re:Invent 2025 στο Λας Βέγκας

Αυτόνομα ρομποτικά ταξί, delivery drones και ηλεκτρικά βαν για παράδοση δεμάτων. Αυτές ήταν μόνο μερικές από τις καινοτομίες της Amazon Web Services (AWS), τις οποίες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά οι επισκέπτες του AWS re:Invent 2025 που διεξήχθη στο Λας Βέγκας.

Πιο συγκεκριμένα, στον χώρο του One Amazon Lane εκτέθηκαν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που έχουν ως στόχο την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών. Οι εφαρμογές των προϊόντων αυτών επεκτείνονται από τον τομέα του έξυπνου σπιτιού (smart home) έως τις σύγχρονες και βιώσιμες μεταφορές.

Zoox: Το αυτόνομο ρομποταξί

Ειδικά στον τομέα των βιώσιμων μεταφορών μια από τις καινοτομίες που σίγουρα ξεχωρίζουν είναι το Zoox (φωτογραφία), το αυτόνομο ρομπτοταξί που έχει ως στόχο να προσφέρει στον κόσμο μια καλύτερη εναλλακτική για τις μετακινήσεις του. Τα συγκεκριμένα ρομποταξί δεν έχουν τιμόνι, πεντάλ, ούτε μπροστινό ή πίσω μέρος. Ωστόσο, μπορούν να κινούνται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, να ανιχνεύουν τι υπάρχει στο περιβάλλον τους σε διάμετρο 360 μοιρών και να μεταφέρουν τους επιβάτες στον προορισμό τους με ασφάλεια, άνεση και αποτελεσματικότητα.

Η διαθεσιμότητα του Zoox ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες στο Λας Βέγκας,σε επιλεγμένες περιοχές, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να κλείνουν τις διαδρομές τους μέσω του app. Παράλληλα, δοκιμές γίνονται και στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο.

Το νέο delivery drone της AWS

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον των επισκεπτών τράβηξε και το νεότερο delivery drone της εταιρείας, το MK30 (κεντρική φωτογραφία). Το συγκεκριμένο delivery drone ανήκει στην «οικογένεια» των υπηρεσιών Prime Air, η τεχνολογία των οποίων επιτρέπει τις εξαιρετικά γρήγορες παραδόσεις δεμάτων.

Για την ακρίβεια, το MK30, το οποίο είναι πλήρως ηλεκτρικό, μπορεί να πραγματοποιήσει παραδόσεις στους πελάτες σε απόσταση έως 7,5 μιλίων από κάποια από τις εγκαταστάσεις της Amazon εντός 60 λεπτών.

Ακόμα, αξίζει να σημειωθεί ότι το MK30 έχει δυνατότητες πλοήγησης σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ενώ συγχρόνως μπορεί να ανιχνεύει και να αποφεύγει εμπόδια.

Rivian: Το ηλεκτρικό βαν που «λύνει» τα χέρια των διανομέων

Τέλος, στους εκθεσιακούς χώρους του event υπήρχε και το Rivian, το ηλεκτρικό βαν με ενσωματωμένες καινοτόμες λειτουργίες που διευκολύνουν την εργασία των διανομέων.

Για παράδειγμα, μια από τις λύσεις που βρίσκονται ενσωματωμένες στο βαν είναι το Vision-Assisted Package Retrieval (VAPR), το οποίο βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και βοηθάει τους οδηγούς να εξοικονομήσουν χρόνο, καθώς δεν χρειάζεται πλέον να οργανώνουν τα πακέτα ανά στάση, διαβάζοντας ετικέτες ή ελέγχοντας χειροκίνητα βασικά στοιχεία αναγνώρισης. Αντιθέτως, με το VAPR, οι οδηγοί απλώς αναζητούν ένα πράσινο φως, παίρνουν το πακέτο και φεύγουν, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία της παράδοσης ταχύτερη και πιο αποτελεσματική.