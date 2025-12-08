#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τετραμερής Ζελένσκι-Στάρμερ-Μακρόν-Μερτς στο Λονδίνο

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε την ευαίσθητη ισορροπία που πρέπει να επιτύχουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, στην προσπάθειά τους να διαπραγματευτούν καλύτερους όρους για το προτεινόμενο αμερικανικό σχέδιο. «Στιγμή κρίσιμων αποφάσεων».

Τετραμερής Ζελένσκι-Στάρμερ-Μακρόν-Μερτς στο Λονδίνο

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 18:09

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, σε μια έντονη επίδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκαν σήμερα το απόγευμα στο Λονδίνο, σε μια «κρίσιμη στιγμή», όπως είπαν για το Κίεβο, που βρίσκεται υπό την πίεση των ΗΠΑ να συμφωνήσει στην προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Σε μια βιαστικά προγραμματισμένη συνάντηση, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Ζελένσκι δήλωσαν ότι θέλουν να καταλήξουν σε συγκεκριμένα σχέδια σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας. Βρετανική κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι οι ηγέτες θα συζητήσουν τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Στάρμερ, Μακρόν, Μερτς και Ζελένσκι θα επιδιώξουν επίσης να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την εξασφάλιση εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω επίθεση από τη Ρωσία.

«Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ σχεδόν στην τέταρτη επέτειο αυτής της φρικτής σύγκρουσης, σ' ένα κρίσιμο στάδιο τώρα στην προσπάθεια για ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ αφού καλωσόρισε τους ηγέτες στην κατοικία του στην Ντάουνιγκ Στριτ.

«Στηρίζουμε την Ουκρανία και, αν πρόκειται να υπάρξει εκεχειρία, πρέπει να είναι δίκαιη και διαρκής», δήλωσε ο Στάρμερ.

Οι Μακρόν και Μερτς εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να προχωρήσουν με σταθερό σχέδιο, σε μια στιγμή που ο Γερμανός καγκελάριος χαρακτήρισε «αποφασιστικής σημασίας για όλους μας».

Ο Ζελένσκι επισήμανε την ευαίσθητη ισορροπία που πρέπει να επιτύχουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, καθώς προσπαθούν να διαπραγματευτούν καλύτερους όρους για το προτεινόμενο αμερικανικό σχέδιο.

«Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς τους Αμερικανούς, πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς την Ευρώπη, γι' αυτό πρέπει να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ζελένσκι: «Σημαντική» η ενότητα μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ

Ζελένσκι: Δεν τα έχουμε βρει σε εγγυήσεις ασφαλείας και εδαφικό

Στάρμερ: Στήριξη στην Ουκρανία με τα παγωμένα assets, μαζί με την ΕΕ

Παρέμβαση Μακρόν για αλλαγή πορείας στην ΕΚΤ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο