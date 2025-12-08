Πολωνία: Προφυλακίστηκαν τρεις Ουκρανοί

Τρεις Ουκρανοί συνελήφθησαν στη Βαρσοβία καθώς στην κατοχή τους βρέθηκε εξοπλισμός για ηλεκτρονική πειρατεία και τους ασκήθηκε δίωξη για αδικήματα σχετικά με την ασφάλεια της εθνικής άμυνας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι τρεις άνδρες κατηγορούνται για κατοχή συσκευών και λογισμικού προσαρμοσμένων «για τη διάπραξη αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής ηλεκτρονικών δεδομένων μεγάλης σημασίας για την εθνική άμυνα», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η αστυνομία δεν διευκρίνισε ποιος ήταν ο στόχος τους, μόνο ότι «εξετάζει διάφορα σενάρια».

Η Πολωνία βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής καθώς οι αρχές φοβούνται μια εκστρατεία δολιοφθοράς και κυβερνοεπιθέσεων από τη Ρωσία. Τον Νοέμβριο σημειώθηκε μια έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή, για την οποία η Βαρσοβία επέρριψε την ευθύνη σε Ουκρανούς που συνεργάζονται με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Ρωσία απορρίπτει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «ρωσοφοβία».

Αστυνομικοί στην κεντρική Βαρσοβία σταμάτησαν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις ύποπτοι και βρήκαν μέσα εξοπλισμό για ηλεκτρονική πειρατεία, κάρτες SIM, σκληρούς δίσκους και κεραίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για παρεμβολές σε πληροφοριακά συστήματα. Οι συλληφθέντες, ηλικίας 39, 42 και 43 ετών, τους είπαν ότι ταξιδεύουν στην Ευρώπη και ότι σχεδίαζαν να επισκεφθούν τη Λιθουανία.

«Οι Ουκρανοί πολίτες δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσουν ποιο σκοπό είχαν τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς. Ισχυρίσθηκαν ότι είναι ειδικοί στους υπολογιστές αλλά όταν τους τέθηκαν πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις ξέχασαν τα αγγλικά τους και παρίσταναν ότι δεν καταλαβαίνουν τι τους λένε».

Κατηγορούνται επίσης για απάτη και απάτη μέσω υπολογιστή. Η αστυνομία δεν διευκρίνισε πότε έγιναν οι συλλήψεις.

Δικαστήριο διέταξε την προφυλάκισή τους για τρεις μήνες.

