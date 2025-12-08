#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συμφωνία για κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής Κατάρ-Ριάντ

Το ταξίδι από τη μια πρωτεύουσα στην άλλη θα διαρκεί δύο ώρες, ενώ τα τρένα θα κινούνται με ταχύτητα που θα ξεπερνά τα 300 χιλιόμετρα/ώρα. Νέα ένδειξη βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών, που στο παρελθόν ήταν ταραγμένες.

Συμφωνία για κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής Κατάρ-Ριάντ

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 20:20

Η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή σιδηροδρομική γραμμής υπερυψηλής ταχύτητας που θα συνδέει τα δύο βασίλεια του Κόλπου, σε άλλη μια ένδειξη της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών, που στο παρελθόν ήταν ταραγμένες.

Η σιδηροδρομική γραμμή θα συνδέει το Ριάντ με την Ντόχα, περνώντας από πολλές άλλες μεγάλες πόλεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύεται στον επίσημο σαουδαραβικό Τύπο. Το ταξίδι από τη μια πρωτεύουσα στην άλλη θα διαρκεί περίπου δύο ώρες, ενώ τα τρένα θα κινούνται με ταχύτητα που θα ξεπερνά τα 300 χιλιόμετρα.

Αεροπορικώς, η πτήση διαρκεί μιάμιση ώρα.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε έξι χρόνια. Ο στόχος είναι τα τρένα να μεταφέρουν 10 εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο

Τη συμφωνία υπέγραψαν στο Ριάντ ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (φωτ.) και ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Το 2017, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν και η Αίγυπτος διέκοψαν τις σχέσεις τους με την Ντόχα, κατηγορώντας το Κατάρ ότι στηρίξει ισλαμιστικά κινήματα, ότι προσεγγίζει το Ιράν και διασπείρει αναταραχή στην περιοχή, μέσω του καναλιού Al Jazeera. Το Κατάρ αρνιόταν ανέκαθεν τις κατηγορίες.

Ο διπλωματικός και οικονομικός αποκλεισμός ήρθη τον Ιανουάριο του 2021. Έκτοτε, οι ηγέτες των δύο βασιλείων συναντιούνται τακτικά και ένωσαν τις δυνάμεις τους για να στηρίξουν διάφορες διπλωματικές πρωτοβουλίες, κυρίως όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επισκέψεις χωρίς βίζα συμφωνούν Μόσχα-Ριάντ

Ενεργειακές συμφωνίες $30 δισ. υπογράφουν Ριάντ-Ουάσιγκτον

Hellenic Train: Προβλήματα στο δίκτυο μετά την κακοκαιρία

Μερική αποκατάσταση της γραμμής Λάρισας-Παλαιοφάρσαλου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο