Συρία: Ο νέος πρόεδρος δεσμεύεται να προωθήσει τη συνύπαρξη και τη δικαιοσύνη στη χώρα του

Ο πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα δεσμεύτηκε σήμερα ότι θα προωθήσει τη «συνύπαρξη» και τη δικαιοσύνη, σε ομιλία του για την πρώτη επέτειο από την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, την οποία γιόρτασαν στους δρόμους δεκάδες χιλιάδες Σύροι.

Με πυροτεχνήματα, σημαίες και προσευχές, η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική στους δρόμους της Δαμασκού που κατακλύσθηκαν όπως και άλλες πόλεις, από ένα τεράστιο πλήθος.

«Σήμερα, στην αυγή της ελευθερίας, κηρύσσουμε (…) την οριστική εγκατάλειψη της εποχής του δεσποτισμού και της τυραννίας, εγκαινιάζοντας μια νέα λαμπρή εποχή, που θα βασίζεται στη δικαιοσύνη, τη φιλανθρωπία και τη συνύπαρξη» δήλωσε ο Σάρα, πρώην τζιχαντιστής, στην ομιλία του ενώπιον δεκάδων αξιωματούχων.

«Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας (…) ότι θα εγγυηθούμε πως όσοι παραβίασαν τον νόμο και διέπραξαν εγκλήματα κατά του συριακού λαού θα λογοδοτήσουν», πρόσθεσε.

Η εν εξελίξει μεταβατική περίοδος σε αυτήν την πολυεθνική χώρα, έπειτα από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου, σημαδεύτηκε από αιματηρές διαθρησκευτικές και διακοινοτικές συγκρούσεις στις περιοχές όπου ζουν οι μειονότητες των Δρούζων και των Αλαουιτών.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν εξάλλου αγνοούμενοι και οι συγγενείς τους ζητούν δικαιοσύνη για τις ωμότητες που διέπραξε το καθεστώς του Άσαντ.

Παράλληλα, ο Σάρα επανέφερε τη χώρα του στη διεθνή σκηνή, επισκεπτόμενος πολλές πρωτεύουσες. Το Νοέμβριο έγινε δεκτός στον Λευκό Οίκο από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Θαύμα»

«Αυτό που συνέβη μέσα σε έναν χρόνο μοιάζει με θαύμα» είπε ενθουσιασμένος ο γιατρός Ιγιάντ Μπουργόλ, 44 ετών. Έπειτα από χρόνια πολέμου και οικονομικής κρίσης, η καθημερινότητα παραμένει δύσκολη και οι διακοπές ρεύματος είναι συχνές αλλά «το σημαντικότερο για εμένα είναι η κοινωνική ειρήνη και η ασφάλεια», πρόσθεσε.

Ο 50χρονος Γάιτ Ταρμπίν, εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση, ελπίζει ότι η κυβέρνηση θα επικεντρωθεί σε εσωτερικά ζητήματα και «θα δώσει προτεραιότητα στην ειρήνη».

Στις 27 Νοεμβρίου 2024, ένας συνασπισμός ανταρτών υπό την ηγεσία ριζοσπαστών ισλαμιστών, εξαπέλυσε επίθεση αστραπή από τη βορειοδυτική Συρία και έφτασε στη Δαμασκό στις 8 Δεκεμβρίου. Ο ηγέτης του, που απαρνήθηκε το τζιχαντιστικό παρελθόν του και έγινε μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, παραμένει ακόμη αντιμέτωπος με πολλές προκλήσεις: να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου στην κυβέρνηση, να ενώσει τη χώρα και να εγγυηθεί την ασφάλεια.

Με στρατιωτική περιβολή, όπως ήταν ντυμένος και κατά την είσοδό του στη Δαμασκό πριν από έναν χρόνο, ο Σάρα χαιρέτισε «τις θυσίες και τον ηρωισμό των μαχητών» που ανέτρεψαν τον Άσαντ και κάλεσε όλους τους πολίτες να ενώσουν τις δυνάμεις τους «για να οικοδομήσουν μια ισχυρή Συρία».

Έχοντας στο πλευρό του πολλούς υπουργούς του, ο Σάρα παρακολούθησε μια στρατιωτική παρέλαση, με τη συμμετοχή ελικοπτέρων.

